«Оставьте это!»: Трамп отрицает возможность импичмента

На ужине, приуроченном к
133-й годовщине основания престижного журналистского клуба «Гридирон», президент США заявил, что в отношении него не может быть проведен импичмент.
По словам Дональда Трампа, главе государства не может быть объявлен импичмент, если он не совершал преступлений.
Дональд Трамп, президент США: «Вам нельзя объявить импичмент, когда нет преступления. Оставьте это!»
Как передают сопровождавшие американского лидера журналисты пресс-пула Белого дома, в своей речи Трамп упомянул и некоторых своих оппонентов-демократов, а также дал характеристику лидеру фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Дональд Трамп: «Она сумасшедшая, но она хорошая женщина».
Любые предположения о так называемом сговоре с российскими властями перед президентскими выборами 2016 года Дональд Трамп регулярно отвергает и называет расследования подобных утверждений «охотой на ведьм», передает ТАСС.
Дональд Трамп, президент США: «Вам нельзя объявить импичмент, когда нет преступления. Оставьте это!»
Как передают сопровождавшие американского лидера журналисты пресс-пула Белого дома, в своей речи Трамп упомянул и некоторых своих оппонентов-демократов, а также дал характеристику лидеру фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Дональд Трамп: «Она сумасшедшая, но она хорошая женщина».
Любые предположения о так называемом сговоре с российскими властями перед президентскими выборами 2016 года Дональд Трамп регулярно отвергает и называет расследования подобных утверждений «охотой на ведьм», передает ТАСС.
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