Крахмал, куриная кожа и колбасные обрезки: из чего в России делают сосиски

Отечественные производители из чего только не делают сосиски: в них попадаются обрезки колбасы, которую не удалось реализовать, крахмал, а также куриная кожа. Но встречаются марки, в которых есть говядина и свинина.
Купленные в российских магазинах сосиски отдали в лабораторию на экспертизу, однако некоторые грубые нарушения заметны и без дорогих тестов. Например, никаких сгустков в сделанных по ГОСТу сосисках не бывает.
В фарше для молочных сосисок никакого полета творчества быть не должно. Увы, даже производители гостовских продуктов не могут удержать фантазию, помноженную на алчность. Подсыпают, например, крахмал. Но обман вскрывается одной каплей йода.
Любители сосисок делятся на тех, кто знает, что их можно есть холодными прямо из пачки, ведь на заводе их уже сварили, и на тех, кто считает, что сосиски надо хорошенько прокипятить, да подольше, ведь в них фарш не самый безопасный. На самом деле не совсем правы и те, и другие.
Холодными сосиски и правда есть можно, но только взрослым людям. Детям младше 14 лет молочные сосиски из пачки официально противопоказаны. На заводе их в самом деле варят, но температуру воды поднимают лишь до 71 градуса. Этого хватает, чтобы исключить особо опасных микробов и продлить срок хранения продукта, но чтобы назвать его стерильным, этого недостаточно.
Но варить сосиски, скажем, как сырое мясо — это тоже ошибка. Достаточно довести до кипения, иначе они лопаются, из них выплывают все специи, растворяются полезные жиры, после чего и вкуса, и пользы становится меньше. Именно поэтому сосиски надо варить в пленке, о чем многие часто забывают.
Но это далеко не все, что нужно знать о молочных сосисках. Результаты лабораторной экспертизы показали, что некоторые производители используют белок сомнительного происхождения. В российских сосисках обнаружен препарат белковой природы, который изготавливается из шкуры птицы и используется в качестве пищевой добавки, удешевляющей процесс производства.
Наличие даже малого количества крахмала категорически не допускается в молочных сосисках, в некоторых его оказалось полно. Кроме того, выявлены предприятия, где делают сосиски из колбасных обрезков. Подробнее об этом смотрите в программе «НашПотребНадзор».
В фарше для молочных сосисок никакого полета творчества быть не должно. Увы, даже производители гостовских продуктов не могут удержать фантазию, помноженную на алчность. Подсыпают, например, крахмал. Но обман вскрывается одной каплей йода.
Любители сосисок делятся на тех, кто знает, что их можно есть холодными прямо из пачки, ведь на заводе их уже сварили, и на тех, кто считает, что сосиски надо хорошенько прокипятить, да подольше, ведь в них фарш не самый безопасный. На самом деле не совсем правы и те, и другие.
Холодными сосиски и правда есть можно, но только взрослым людям. Детям младше 14 лет молочные сосиски из пачки официально противопоказаны. На заводе их в самом деле варят, но температуру воды поднимают лишь до 71 градуса. Этого хватает, чтобы исключить особо опасных микробов и продлить срок хранения продукта, но чтобы назвать его стерильным, этого недостаточно.
Но варить сосиски, скажем, как сырое мясо — это тоже ошибка. Достаточно довести до кипения, иначе они лопаются, из них выплывают все специи, растворяются полезные жиры, после чего и вкуса, и пользы становится меньше. Именно поэтому сосиски надо варить в пленке, о чем многие часто забывают.
Но это далеко не все, что нужно знать о молочных сосисках. Результаты лабораторной экспертизы показали, что некоторые производители используют белок сомнительного происхождения. В российских сосисках обнаружен препарат белковой природы, который изготавливается из шкуры птицы и используется в качестве пищевой добавки, удешевляющей процесс производства.
Наличие даже малого количества крахмала категорически не допускается в молочных сосисках, в некоторых его оказалось полно. Кроме того, выявлены предприятия, где делают сосиски из колбасных обрезков. Подробнее об этом смотрите в программе «НашПотребНадзор».
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