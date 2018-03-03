Выстреливший в себя у Белого дома мужчина скончался

Мужчина, выстреливший в себя из пистолета возле северной ограды Белого дома в Вашингтоне, скончался от полученного ранения. Об этом сообщается в официальном Twitter полиции.
Из сообщения полиции: «Была констатирована смерть взрослого мужчины. Мы работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников».
Ранее Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, сообщила, что неизвестный мужчина выстрелил в себя возле резиденции президента. Из-за инцидента пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.
Президента Дональда Трампа проинформировали о случившемся. Уточняется, что сам он в этот момент находился с супругой во Флориде.
Ранее Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, сообщила, что неизвестный мужчина выстрелил в себя возле резиденции президента. Из-за инцидента пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.
Президента Дональда Трампа проинформировали о случившемся. Уточняется, что сам он в этот момент находился с супругой во Флориде.
Комментарии