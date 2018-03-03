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    У Белого дома мужчина выстрелил в себя из пистолета

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    У Белого дома мужчина выстрелил в себя из пистолета

    У Белого дома мужчина выстрелил в себя из пистолета

    У северной ограды Белого дома в Вашингтоне неизвестный мужчина ранил себя из пистолета. Об этом сообщается в Twitter Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства.

    Отмечается, что информации о других раненых не поступало, пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.

    Также в сообщении говорится, что к месту инцидента прибыли медики, они оказывают помощь пострадавшему.



    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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