У Белого дома мужчина выстрелил в себя из пистолета

UPDATE: Medical Personnel are responding to the male victim. — U. S. Secret Service (@SecretService) 3 марта 2018 г.

Отмечается, что информации о других раненых не поступало, пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.Также в сообщении говорится, что к месту инцидента прибыли медики, они оказывают помощь пострадавшему.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.