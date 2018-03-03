У Белого дома мужчина выстрелил в себя из пистолета

У северной ограды Белого дома в Вашингтоне неизвестный мужчина ранил себя из пистолета. Об этом сообщается в Twitter Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства.
Отмечается, что информации о других раненых не поступало, пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.
Также в сообщении говорится, что к месту инцидента прибыли медики, они оказывают помощь пострадавшему.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Также в сообщении говорится, что к месту инцидента прибыли медики, они оказывают помощь пострадавшему.
UPDATE: Medical Personnel are responding to the male victim.— U. S. Secret Service (@SecretService) 3 марта 2018 г.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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