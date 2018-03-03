Скандал вокруг Храма Гроба Господня объединил веками враждовавшие конфессии

В полдень воскресенья, 25 февраля, хранитель ключей Храма Гроба Господня в Иерусалиме закрыл его двери перед лицом тысяч паломников и туристов, повесив на врата главной христианской святыни замок. За последние 100 лет такого не случалось еще ни разу.
У многих в памяти сразу всплыли мрачные пророчества о неисчислимых бедствиях, которые грозят всем в тот год, когда мир не увидит чудо Схождения Благодатного огня, которое происходит как раз накануне Пасхи.
Спустя три дня все тот же хранитель ключей все же открыл двери храма, но причина конфликта никуда не исчезла. Это все тот же счет на 200 миллионов долларов, который власти Иерусалима выставили священнослужителям, требуя оплатить 33-процентный налог на имущество. В ответ на это со словами «Пусть Святой Дух поможет найти решение этого исторического кризиса» хранители Гроба Господня и устроили неожиданную забастовку.
Как главная христианская святыня стала разменной монетой в налоговом споре, разбирался репортер «Центрального телевидения» Алексей Симахин.
Еще в эпоху британского мандата в Палестине, до образования государства Израиль в 1948 году, иерусалимские церкви не подлежали контрибуции. Но в 2018 году мэрия Иерусалима решила обложить церкви по полной, требуя заплатить налог в 33%.
Давид Айдельман, политолог (Израиль): «Огромное количество имущества принадлежит различным христианским церквям. Из них есть те, которые стараются платить что-то, допустим, протестантская церковь. Есть те, которые считают, что им вообще платить не надо, потому что они святые люди, а святые люди не платят».
Но что удивительно, как только речь зашла о налоге на имущество, впервые за тысячелетия ссор и распрей конфессии, делящие Храм Гроба Господня, забыли о взаимных претензиях и в едином порыве объединились против общего врага — муниципалитета древнего города.
Однако облагать налогом хотят не культовые сооружения — церкви или молитвенные дома, а только те, что приносят прибыль: гостиницы и сувенирные лавки. В логике муниципалитета — равенство всех конфессий перед законом.
Марина Концевая, депутат муниципалитета Иерусалима: «Самый злостный, не желающий платить за свои доходы, это именно Ватикан, потому что большая часть долга принадлежит именно Ватикану и конфессии католических церквей, у которых есть магазины, рестораны».
Кому-то кажется, что это сионистский заговор, что евреи раз и навсегда хотят лишить святой и дорогой собственности христиан. Ссылаясь на исторические привилегии, выполнять требования властей Иерусалима церковные общины отказываются. Тому, что двери Храма Гроба Господня вновь распахнулись для прихожан, способствовало личное вмешательство в конфликт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Подробности — в репортаже.
Спустя три дня все тот же хранитель ключей все же открыл двери храма, но причина конфликта никуда не исчезла. Это все тот же счет на 200 миллионов долларов, который власти Иерусалима выставили священнослужителям, требуя оплатить 33-процентный налог на имущество. В ответ на это со словами «Пусть Святой Дух поможет найти решение этого исторического кризиса» хранители Гроба Господня и устроили неожиданную забастовку.
Как главная христианская святыня стала разменной монетой в налоговом споре, разбирался репортер «Центрального телевидения» Алексей Симахин.
Еще в эпоху британского мандата в Палестине, до образования государства Израиль в 1948 году, иерусалимские церкви не подлежали контрибуции. Но в 2018 году мэрия Иерусалима решила обложить церкви по полной, требуя заплатить налог в 33%.
Давид Айдельман, политолог (Израиль): «Огромное количество имущества принадлежит различным христианским церквям. Из них есть те, которые стараются платить что-то, допустим, протестантская церковь. Есть те, которые считают, что им вообще платить не надо, потому что они святые люди, а святые люди не платят».
Но что удивительно, как только речь зашла о налоге на имущество, впервые за тысячелетия ссор и распрей конфессии, делящие Храм Гроба Господня, забыли о взаимных претензиях и в едином порыве объединились против общего врага — муниципалитета древнего города.
Однако облагать налогом хотят не культовые сооружения — церкви или молитвенные дома, а только те, что приносят прибыль: гостиницы и сувенирные лавки. В логике муниципалитета — равенство всех конфессий перед законом.
Марина Концевая, депутат муниципалитета Иерусалима: «Самый злостный, не желающий платить за свои доходы, это именно Ватикан, потому что большая часть долга принадлежит именно Ватикану и конфессии католических церквей, у которых есть магазины, рестораны».
Кому-то кажется, что это сионистский заговор, что евреи раз и навсегда хотят лишить святой и дорогой собственности христиан. Ссылаясь на исторические привилегии, выполнять требования властей Иерусалима церковные общины отказываются. Тому, что двери Храма Гроба Господня вновь распахнулись для прихожан, способствовало личное вмешательство в конфликт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Подробности — в репортаже.
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