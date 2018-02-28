Храм Гроба Господня открылся после трехдневного церковного протеста

Крупнейшие христианские конфессии Иерусалима в среду утром завершили трехдневную акцию протеста и вновь открыли для паломников Храм Гроба Господня.
Хранители святыни восстановили доступ к местам казни, упокоения и воскрешения Иисуса Христа. Решение об открытии храма было принято после того, как власти Израиля согласились начать переговоры об урегулировании спора с приостановкой взыскания налога.
На открытии врат присутствовали представители греко-православной, армянской и католической церквей, которые сообща управляют Храмом гроба Господня, передает РИА Новости.
Ранее три эти конфессии организовали акцию протеста из-за того, что муниципалитет Иерусалима потребовал обложить налогом всю церковную недвижимости, за исключением непосредственно храмов. В мэрии заявили, что общая задолженность церквей перед городским бюджетом превысила 186 млн долларов и приступили к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы.
На открытии врат присутствовали представители греко-православной, армянской и католической церквей, которые сообща управляют Храмом гроба Господня, передает РИА Новости.
Ранее три эти конфессии организовали акцию протеста из-за того, что муниципалитет Иерусалима потребовал обложить налогом всю церковную недвижимости, за исключением непосредственно храмов. В мэрии заявили, что общая задолженность церквей перед городским бюджетом превысила 186 млн долларов и приступили к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы.
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