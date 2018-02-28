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    Храм Гроба Господня открылся после трехдневного церковного протеста

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    Храм Гроба Господня открылся после трехдневного церковного протеста

    Храм Гроба Господня открылся после трехдневного церковного протеста

    Храм Гроба Господня открылся после трехдневного церковного протеста
  • Фото: Associated Press © 2018, Mahmoud Illean

    • Крупнейшие христианские конфессии Иерусалима в среду утром завершили трехдневную акцию протеста и вновь открыли для паломников Храм Гроба Господня.

    Хранители святыни восстановили доступ к местам казни, упокоения и воскрешения Иисуса Христа. Решение об открытии храма было принято после того, как власти Израиля согласились начать переговоры об урегулировании спора с приостановкой взыскания налога.

    На открытии врат присутствовали представители греко-православной, армянской и католической церквей, которые сообща управляют Храмом гроба Господня, передает РИА Новости.

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    Ранее три эти конфессии организовали акцию протеста из-за того, что муниципалитет Иерусалима потребовал обложить налогом всю церковную недвижимости, за исключением непосредственно храмов. В мэрии заявили, что общая задолженность церквей перед городским бюджетом превысила 186 млн долларов и приступили к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы.

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