Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста

Храм Гроба Господня был закрыт в воскресенье в знак протеста против введения налогов.
Как сообщил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме, святыню закрыли из-за планов городских властей взимать муниципальный налог со всей недвижимости, кроме непосредственно храмов. Чиновники уже приступили к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы.
Первоначально предполагалось, что акция протеста продлится один час. Однако организаторы пока не говорят, когда откроется храм.
Никон, игумен: «Время открытия храма Гроба Господня, закрытого как протест против введения муниципалитетом Иерусалима государственных налогов на церковную собственность, не определено, храм закрыт на неопределенный срок».
Как пояснили ТАСС в миссии, в Иерусалиме «исторически церкви не облагались налогами: это правило существовало еще до образования государства Израиль и было письменно зафиксировано при британском мандате».
Первоначально предполагалось, что акция протеста продлится один час. Однако организаторы пока не говорят, когда откроется храм.
Никон, игумен: «Время открытия храма Гроба Господня, закрытого как протест против введения муниципалитетом Иерусалима государственных налогов на церковную собственность, не определено, храм закрыт на неопределенный срок».
Как пояснили ТАСС в миссии, в Иерусалиме «исторически церкви не облагались налогами: это правило существовало еще до образования государства Израиль и было письменно зафиксировано при британском мандате».
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