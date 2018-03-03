«Способен поднять страну»: десятки тысяч россиян поддержали Путина на митинге в «Лужниках»

На столичном стадионе «Лужники» сегодня прошел масштабный митинг в поддержку Владимира Путина «За сильную Россию!». Перед собравшимися выступил и сам Путин, и около десятка его доверенных лиц.
На митинг пришли около 130 тысяч человек. Людей было больше, чем зрительских мест, которые стадион получил после реконструкции, завершившейся в прошлом году. Аншлаг на трибунах, места не было и на поле, где разместили главную трибуну митинга. Владимир Путин появился в «Лужниках» вслед за олимпийской сборной России — хоккеистами, которые впервые с 1992 года завоевали для нашей страны золотые олимпийские медали.
Владимир Путин дал понять, что горд тем, что «Лужники» больше никто не называет «Лужей», как это было еще 10–15 лет назад, когда там находился вещевой рынок.
Владимир Путин: «Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. Мы сделаем это, да? Кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед».
На стадион приехали не только москвичи, но и жители десятков российских городов, чтобы поболеть за сильную Россию.
Участник митинга: «Мы поддерживаем нашего президента, потому что мы считаем, что он действительно способен поднять Россию».
Участник митинга: «Сильный и уверенный в себе человек, знает, что делать».
Участник митинга: «Атмосфера поддержки, веры только в будущее и хорошее».
На утопающем в овациях стадионе перед участниками митинга выступили знаменитые российские артисты, а также доверенные лица кандидата в президенты Владимира Путина.
Лео Бокерия, кардиохирург: «Сам по себе факт, что сегодня мы поддерживаем Путина, это в значительной степени благодаря его личности. Потому что он столько сделал за это время».
Леонид Якубович, телеведущий: «Так сложилось, что за последнее время мы взваливаем огромную ответственность на одного человека. У нас что ни происходит в стране, во всем виноват Путин. Теоретически невозможно, чтобы один человек занимался всем и отвечал за все».
Николай Цискаридзе, народный артист РФ: «Кто хочет сильной России, тот будет всегда служить ей. Я вижу, как он работает, как быстро вникает в суть. Для меня этот человек — пример».
Владимир Машков, народный артист РФ: «Я очень рад поддержать, как мне кажется, первого президента осознавшей себя по-новому России».
Звезды, которые спели в поддержку президента, накануне в своих соцсетях разместили обращение к своим поклонникам с просьбой прийти на сегодняшнее мероприятие.
Владимир Путин дал понять, что горд тем, что «Лужники» больше никто не называет «Лужей», как это было еще 10–15 лет назад, когда там находился вещевой рынок.
Владимир Путин: «Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. Мы сделаем это, да? Кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед».
На стадион приехали не только москвичи, но и жители десятков российских городов, чтобы поболеть за сильную Россию.
Участник митинга: «Мы поддерживаем нашего президента, потому что мы считаем, что он действительно способен поднять Россию».
Участник митинга: «Сильный и уверенный в себе человек, знает, что делать».
Участник митинга: «Атмосфера поддержки, веры только в будущее и хорошее».
На утопающем в овациях стадионе перед участниками митинга выступили знаменитые российские артисты, а также доверенные лица кандидата в президенты Владимира Путина.
Лео Бокерия, кардиохирург: «Сам по себе факт, что сегодня мы поддерживаем Путина, это в значительной степени благодаря его личности. Потому что он столько сделал за это время».
Леонид Якубович, телеведущий: «Так сложилось, что за последнее время мы взваливаем огромную ответственность на одного человека. У нас что ни происходит в стране, во всем виноват Путин. Теоретически невозможно, чтобы один человек занимался всем и отвечал за все».
Николай Цискаридзе, народный артист РФ: «Кто хочет сильной России, тот будет всегда служить ей. Я вижу, как он работает, как быстро вникает в суть. Для меня этот человек — пример».
Владимир Машков, народный артист РФ: «Я очень рад поддержать, как мне кажется, первого президента осознавшей себя по-новому России».
Звезды, которые спели в поддержку президента, накануне в своих соцсетях разместили обращение к своим поклонникам с просьбой прийти на сегодняшнее мероприятие.
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