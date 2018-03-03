После разгона палаточного городка у Рады задержаны 50 человек

Киевская полиция обнародовала данные о задержанных и пострадавших во время столкновений возле палаточного городка у Верховной рады.
По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, задержаны 50 человек, пострадали 10: шесть протестующих и четверо полицейских, передает «Интерфакс».
Согласно данным МВД Украины, утром стражи порядка пришли в палаточный городок для проведения следственных действий, однако митингующие оказали сопротивление, произошли стычки. Люди жгли шины и палатки. Начался пожар. Также есть информация о том, что митингующие бросали в полицейских дымовые шашки.
Очевидцы сообщают, что в настоящее время участников акции у Рады в палаточном городке не осталось, после оперативно-следственных действий представители Нацгвардии сворачивают палатки.
Напомним, городок разбили у здания Рады еще в октябре прошлого года. Протестующие тогда требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд, внести изменения в выборную систему. Позже состав находящихся в городке обновился. Большинство составили сторонники экс-президента Грузии Саакашвили.
Согласно данным МВД Украины, утром стражи порядка пришли в палаточный городок для проведения следственных действий, однако митингующие оказали сопротивление, произошли стычки. Люди жгли шины и палатки. Начался пожар. Также есть информация о том, что митингующие бросали в полицейских дымовые шашки.
Очевидцы сообщают, что в настоящее время участников акции у Рады в палаточном городке не осталось, после оперативно-следственных действий представители Нацгвардии сворачивают палатки.
Напомним, городок разбили у здания Рады еще в октябре прошлого года. Протестующие тогда требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд, внести изменения в выборную систему. Позже состав находящихся в городке обновился. Большинство составили сторонники экс-президента Грузии Саакашвили.
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