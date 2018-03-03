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    «Зверь с Востока» остановил поезд с людьми в Великобритании. Великобритания, погодные аномалии, поезда, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Зверь с Востока» остановил поезд с людьми в Великобритании

    «Зверь с Востока» остановил поезд с людьми в Великобритании

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    «Зверь с Востока» остановил поезд с людьми в Великобритании

    «Зверь с Востока» остановил поезд с людьми в Великобритании

    «Зверь с Востока» остановил поезд с людьми в Великобритании

      С ветром и снежным штормом приходится справляться Великобритании. В королевстве до сих пор хозяйничает «Зверь с Востока», который принес сильнейшие за 30 лет морозы.

      Накануне закрыли лондонский вокзал Ватерлоо. Непогода нарушила планы даже Терезы Мэй. Премьер-министр не смогла доехать до Ньюкасла, и доклад про Brexit ей пришлось делать в Лондоне.

      А в Хэмпшире (юго-запад Англии) поезд застрял посреди путей: 50 человек провели ночь в замерзших вагонах.

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