«Зверь с Востока» остановил поезд с людьми в Великобритании

С ветром и снежным штормом приходится справляться Великобритании. В королевстве до сих пор хозяйничает «Зверь с Востока», который принес сильнейшие за 30 лет морозы.
Накануне закрыли лондонский вокзал Ватерлоо. Непогода нарушила планы даже Терезы Мэй. Премьер-министр не смогла доехать до Ньюкасла, и доклад про Brexit ей пришлось делать в Лондоне.
А в Хэмпшире (юго-запад Англии) поезд застрял посреди путей: 50 человек провели ночь в замерзших вагонах.
А в Хэмпшире (юго-запад Англии) поезд застрял посреди путей: 50 человек провели ночь в замерзших вагонах.
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