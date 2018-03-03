Мед, финики или подсластители: как найти достойную альтернативу сахару

Уже много лет врачи твердят, что сахар вреден. Но постоянно возникает вопрос: а что, если заменить «белую смерть» на фруктозу, ксилит, стевию, аспартам? В конце концов, есть же еще финики, мед и тростниковый сахар. Поиски здоровой сладкой жизни — в расследовании программы «Еда живая и мертвая».
В результате многочисленных исследований ученые вывели сравнительно безопасную доза сахара — максимум 20 граммов в сутки. Это, конечно, очень мало. А сладкого хочется, и люди ищут способы. Некоторые верят, что, например, тростниковый сахар нанесет меньше вреда.
В тростниковом сахаре остается некоторое количество клетчатки, а также витаминов группы B и минералов. На основании этого многие люди считают, что такой сахар полезнее. Но они ошибаются. Упомянутых веществ со знаком «плюс» там крошечные количества, а скорость всасывания в кровь (гликемический индекс, то есть сила удара по поджелудочной железе) у такого сахара не отличается от обычного и составляет 70, это очень много. Вдобавок тростниковый нередко подделывают, просто подкрашивая белый. В общем, здоровым такой вариант не назвать. Неидеальны и другие популярные благодаря своей натуральности заменители сахара — мед, финики, топинамбур, корень солодки. Стоит ли на них переходить?
Марина Макиша, диетолог: «Нет, калорийность у них высокая, это простые сахара, которые тоже быстро усваиваются».
К тому же основу большинства подобных сладостей и популярного кокосового сахара составляет фруктоза. А на нее у ученых скопилось уже внушительное досье. Гликемический индекс вроде бы низкий, 20, но в организме фруктоза превращается и в глюкозу, и в триглицериды. Все это разрушает обмен веществ, провоцирует сердечно-сосудистые болезни, даже тормозит работу мозга.
Фруктоза, как и другие простые сахара, дает колоссальную нагрузку на печень. Исследования показывают, что у людей уже после полугода активного употребления сладких напитков важнейший орган начинает жиреть. Фруктоза блокирует окисление жирных кислот в печени и стимулирует образование жира.
Что касается глюкозы, она не лучше, а гораздо хуже обычного сахара. Чистая глюкоза обладает наивысшим гликемическим индексом — 100, то есть наносит самые сильные удары по поджелудочной железе.
Так что же делать? Синтетические сахарозаменители и подсластители, в отличие от сахара, не повышают уровень глюкозы в крови. И, соответственно, именно из-за этого они нашли широкое применение сегодня у нас в промышленности с точки зрения создания функциональных продуктов питания. Однако к подсластителям относятся с недоверием, тем более что большинство из них не усваиваются организмом и полностью выводятся в неизменном виде. Так безопасны они или нет? Ответы — в специальном расследовании программы «Еда живая и мертвая».
В тростниковом сахаре остается некоторое количество клетчатки, а также витаминов группы B и минералов. На основании этого многие люди считают, что такой сахар полезнее. Но они ошибаются. Упомянутых веществ со знаком «плюс» там крошечные количества, а скорость всасывания в кровь (гликемический индекс, то есть сила удара по поджелудочной железе) у такого сахара не отличается от обычного и составляет 70, это очень много. Вдобавок тростниковый нередко подделывают, просто подкрашивая белый. В общем, здоровым такой вариант не назвать. Неидеальны и другие популярные благодаря своей натуральности заменители сахара — мед, финики, топинамбур, корень солодки. Стоит ли на них переходить?
Марина Макиша, диетолог: «Нет, калорийность у них высокая, это простые сахара, которые тоже быстро усваиваются».
К тому же основу большинства подобных сладостей и популярного кокосового сахара составляет фруктоза. А на нее у ученых скопилось уже внушительное досье. Гликемический индекс вроде бы низкий, 20, но в организме фруктоза превращается и в глюкозу, и в триглицериды. Все это разрушает обмен веществ, провоцирует сердечно-сосудистые болезни, даже тормозит работу мозга.
Фруктоза, как и другие простые сахара, дает колоссальную нагрузку на печень. Исследования показывают, что у людей уже после полугода активного употребления сладких напитков важнейший орган начинает жиреть. Фруктоза блокирует окисление жирных кислот в печени и стимулирует образование жира.
Что касается глюкозы, она не лучше, а гораздо хуже обычного сахара. Чистая глюкоза обладает наивысшим гликемическим индексом — 100, то есть наносит самые сильные удары по поджелудочной железе.
Так что же делать? Синтетические сахарозаменители и подсластители, в отличие от сахара, не повышают уровень глюкозы в крови. И, соответственно, именно из-за этого они нашли широкое применение сегодня у нас в промышленности с точки зрения создания функциональных продуктов питания. Однако к подсластителям относятся с недоверием, тем более что большинство из них не усваиваются организмом и полностью выводятся в неизменном виде. Так безопасны они или нет? Ответы — в специальном расследовании программы «Еда живая и мертвая».
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