Фундук: как выбрать и сколько можно съесть

Лесные орехи — они же фундук. Сразу вызывают ассоциацию со сказками, чем-то волшебным и драгоценным. Между прочим, еще сравнительно недавно фундук действительно в основном собирали в лесах, но теперь все иначе: в Италии, например, уже есть настоящие огромные плантации этого ореха. Какого он получается качества и что несет здоровью?

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Ореховый бум пришел на север Италии сравнительно недавно — в последние пару-тройку десятилетий, когда мировые цены на фундук выросли из-за большого спроса со стороны кондитерских компаний, делающих конфеты и шоколадную пасту. Фермеры быстро подсуетились, и теперь в коммуне Краванцана региона Пьемонт уже 92% территории отдано под орехи.



Чтобы орехи получились хорошими, важно не срывать их раньше времени, а дождаться, когда сами упадут от спелости. И тогда в дело вступает подметальная машина, похожая на гигантский робот-пылесос. Она засасывает в свое чрево все, что находит под деревьями, и с помощью обдува сильной струей воздуха разделяет листья, камни и орехи, которые ссыпает в мешки.



Чистит фундук специальная машина. Скорлупу потом тоже используют — для отопления, вместо дров. Очищенные орехи поджаривают и просушивают, чтобы кожица отпала сама. Финальный контроль — за человеком. Чтобы ни один неидеальный орешек не попал в упаковку высшего, самого дорогого сорта. Отсортированные орехи упаковывают в вакуум. Так продукт может храниться годами, потому что в отсутствие контакта с воздухом не происходит окисления, и ядра не прогоркнут. А иначе они могут стать не только невкусными, но даже опасными для здоровья.



Специалисты советуют всегда держать ухо востро: белый налет, влажность, пятна и слишком темный цвет должны насторожить. Если это фундук в упаковке, предпочтение стоит отдать тому, что в вакууме, и выбирать пакеты лишь с небольшими прозрачными окошками — так орех меньше контактирует со светом, а значит, медленнее портится. И если, попробовав, вы вдруг почувствовали горечь — сразу выкидывайте. Такие орехи могут быть опасны.



Ешьте фундук (можно в смеси с другими орехами) в идеале по горсточке в день, не меньше и не больше — это вкусный способ добавить себе здоровья, не получив лишних килограммов.