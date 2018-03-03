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    Ураганы, снегопады, наводнения: на восток США обрушился шторм «Райли». США, погода, погодные аномалии, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУраганы, снегопады, наводнения: на восток США обрушился шторм «Райли»

    Ураганы, снегопады, наводнения: на восток США обрушился шторм «Райли»

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    Ураганы, снегопады, наводнения: на восток США обрушился шторм «Райли»

    Ураганы, снегопады, наводнения: на восток США обрушился шторм «Райли»

    Ураганы, снегопады, наводнения: на восток США обрушился шторм «Райли»

      На Восточном побережье США больше двух миллионов человек остались без электричества. Шторм «Райли» обрушился на 15 штатов и принес с собой сильные порывы ветра, в одних районах — наводнения, а в других — снегопады.

      В Мэриленде и Вирджинии объявили чрезвычайное положение. СМИ сообщают, что жертвами непогоды стали уже пять человек. Местных жителей просят не выходить по возможности на улицы.

      В Вашингтоне ураган с порывами больше 100 км/ч, ветер вырывает деревья и дорожные знаки. Власти объявили, что закрыты все федеральные учреждения. Возле управления полиции камера сняла символ страны — белоголового орлана, который остается в гнезде, несмотря на заметную качку.

      В самом загруженном аэропорту Восточного побережья Штатов — имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке — на несколько часов запретили посадку самолетов. По всей стране отменены больше двух с половиной тысяч авиарейсов.

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