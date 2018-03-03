Аэропорт Нью-Йорка отменил более 430 рейсов из-за непогоды

Из-за непогоды на северо-востоке США отменено более 430 рейсов в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке . Об этом сообщила в пятницу администрация воздушной гавани.

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Из сообщения администрации аэропорта: «По состоянию на 19:00 (03:00 мск, — прим. ред) отменено 437 авиарейсов, или 38% всех полетов. Прием и отправка самолетов ограничена, задержки в среднем составляют 15 минут и меньше».



Кроме того, из-за непогоды остановлено легкое метро, которое соединяет терминалы аэропорта с ближайшей станцией метро, где расположены также пункт проката автомобилей и конечные остановки наземного транспорта.



Сильный ветер, снег и ливни отмечены на территории 15 штатов. Жертвами стихии уже стали не менее двух человек. Шестилетний мальчик погиб в Виргинии, когда на дом упало дерево. В округе Балтимор из-за падения дерева погибла 77-летняя женщина.

