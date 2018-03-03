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    Погибшие при стрельбе в университете Мичигана были родителями убийцы

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    Погибшие при стрельбе в университете Мичигана были родителями убийцы

    Погибшие при стрельбе в университете Мичигана были родителями убийцы

    Два человека, погибших при стрельбе в университете Мичигана, являются родителями 19-летнего злоумышленника.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, афроамериканец Джеймс Эрик Дэвис-младший использовал оружие отца, который служил в полиции.

    Ранее сообщалось, что в кампусе Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант произошла стрельба. Погибли два человека. Подозреваемый скрылся с места преступления. Правоохранители рекомендовали местным жителям не покидать свои дома, на данный момент поиски стрелка ведут около 100 полицейских.

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