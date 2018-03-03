Погибшие при стрельбе в университете Мичигана были родителями убийцы

Два человека, погибших при стрельбе в университете Мичигана, являются родителями
19-летнего злоумышленника.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, афроамериканец Джеймс Эрик Дэвис-младший использовал оружие отца, который служил в полиции.
Ранее сообщалось, что в кампусе Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант произошла стрельба. Погибли два человека. Подозреваемый скрылся с места преступления. Правоохранители рекомендовали местным жителям не покидать свои дома, на данный момент поиски стрелка ведут около 100 полицейских.
Ранее сообщалось, что в кампусе Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант произошла стрельба. Погибли два человека. Подозреваемый скрылся с места преступления. Правоохранители рекомендовали местным жителям не покидать свои дома, на данный момент поиски стрелка ведут около 100 полицейских.
Комментарии