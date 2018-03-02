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    Неизвестный открыл стрельбу на территории университета в Мичигане: есть погибшие

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    • Фото: @periodista7771 / twitter.com
    Неизвестный открыл стрельбу на территории университета в Мичигане: есть погибшие

    Неизвестный открыл стрельбу на территории университета в Мичигане: есть погибшие

    Неизвестный открыл стрельбу на территории университета в Мичигане: есть погибшие
  • Фото: @periodista7771 / twitter.com

    • В кампусе Центрального Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант произошла стрельба, сообщают американские СМИ.

    Очевидцы пишут в социальных сетях, что стрелок по-прежнему находится на территории кампуса. На официальной странице учебного заведения в соцети размещен призыв к студентам не покидать тех мест, где они находятся.

    Из сообщения университета: «Поступают сообщения, что в студенческом городке прозвучали выстрелы. Подозреваемый все еще на свободе, полиция просит всех найти укрытие».

    Тем временем телеканал CBS сообщил, что по меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в кампусе. По информации телеканала, стрелок — афроамериканец.

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