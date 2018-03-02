Неизвестный открыл стрельбу на территории университета в Мичигане: есть погибшие

В кампусе Центрального Мичиганского университета в городе
Маунт-Плезант произошла стрельба, сообщают американские СМИ.
Очевидцы пишут в социальных сетях, что стрелок по-прежнему находится на территории кампуса. На официальной странице учебного заведения в соцети размещен призыв к студентам не покидать тех мест, где они находятся.
Из сообщения университета: «Поступают сообщения, что в студенческом городке прозвучали выстрелы. Подозреваемый все еще на свободе, полиция просит всех найти укрытие».
Тем временем телеканал CBS сообщил, что по меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в кампусе. По информации телеканала, стрелок — афроамериканец.
Из сообщения университета: «Поступают сообщения, что в студенческом городке прозвучали выстрелы. Подозреваемый все еще на свободе, полиция просит всех найти укрытие».
Тем временем телеканал CBS сообщил, что по меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в кампусе. По информации телеканала, стрелок — афроамериканец.
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