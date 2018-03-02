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    Петербург начал смотреть «Довлатова». Санкт-Петербург, кино, литература, писатели. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург начал смотреть «Довлатова»

    Петербург начал смотреть «Довлатова»

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    Петербург начал смотреть «Довлатова»

    Петербург начал смотреть «Довлатова»

      В Петербурге стартовала череда премьерных показов нового фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов».

      Производство картины об одном из самых талантливых и пронзительных русских писателей ХХ века заняла около года. Но замысел, по словам режиссера, появился еще в 2002 году.

      Несколько ноябрьских дней в Ленинграде 70-х на экране оживают благодаря скрупулезной работе художника-постановщика Елены Окопной, которая уже удостоилась за «Довлатова» «Серебряного медведя» на последнем Берлинском кинофестивале.

      Воссоздание мельчайших деталей эпохи не обошлось без активной помощи и специалистов, и рядовых петербуржцев, и так называемых подсказок свыше.

      Главную роль в картине исполняет сербский актер Милан Марич. До съемок он никогда не читал довлатовской прозы. Но режиссер Алексей Герман-младший сделал ставку на удивительное внешнее сходство с писателем и недюжинный актерский талант, который не испугали тонкости перевода.

      Насколько душевной сочтут картину в Петербурге — важном городе и для Сергея Довлатова и для съемочной группы, можно будет судить по окончании четырехдневных кинопоказов. По данным предварительных продаж, этот фильм уже назвали самым кассовым из всех работ Алексея Германа-младшего.

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