Петербург начал смотреть «Довлатова»

В Петербурге стартовала череда премьерных показов нового фильма Алексея
Германа-младшего «Довлатов».
Производство картины об одном из самых талантливых и пронзительных русских писателей ХХ века заняла около года. Но замысел, по словам режиссера, появился еще в 2002 году.
Несколько ноябрьских дней в Ленинграде 70-х на экране оживают благодаря скрупулезной работе художника-постановщика Елены Окопной, которая уже удостоилась за «Довлатова» «Серебряного медведя» на последнем Берлинском кинофестивале.
Воссоздание мельчайших деталей эпохи не обошлось без активной помощи и специалистов, и рядовых петербуржцев, и так называемых подсказок свыше.
Главную роль в картине исполняет сербский актер Милан Марич. До съемок он никогда не читал довлатовской прозы. Но режиссер Алексей Герман-младший сделал ставку на удивительное внешнее сходство с писателем и недюжинный актерский талант, который не испугали тонкости перевода.
Насколько душевной сочтут картину в Петербурге — важном городе и для Сергея Довлатова и для съемочной группы, можно будет судить по окончании четырехдневных кинопоказов. По данным предварительных продаж, этот фильм уже назвали самым кассовым из всех работ Алексея Германа-младшего.
Несколько ноябрьских дней в Ленинграде 70-х на экране оживают благодаря скрупулезной работе художника-постановщика Елены Окопной, которая уже удостоилась за «Довлатова» «Серебряного медведя» на последнем Берлинском кинофестивале.
Воссоздание мельчайших деталей эпохи не обошлось без активной помощи и специалистов, и рядовых петербуржцев, и так называемых подсказок свыше.
Главную роль в картине исполняет сербский актер Милан Марич. До съемок он никогда не читал довлатовской прозы. Но режиссер Алексей Герман-младший сделал ставку на удивительное внешнее сходство с писателем и недюжинный актерский талант, который не испугали тонкости перевода.
Насколько душевной сочтут картину в Петербурге — важном городе и для Сергея Довлатова и для съемочной группы, можно будет судить по окончании четырехдневных кинопоказов. По данным предварительных продаж, этот фильм уже назвали самым кассовым из всех работ Алексея Германа-младшего.
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