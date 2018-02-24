Российский фильм «Довлатов» отметили наградой Берлинале

Художник по костюмам Елена Окопная, работавшая над фильмом «Довлатов», получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.
Окопной вручили приз за выдающиеся достижения в области киноискусства.
Фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего — биографическая мелодрама, повествующая о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя Сергея Довлатова. Главную роль в картине исполнил сербский актер Милан Марич. В фильме сыграли также Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный и Светлана Ходченкова. Ранее лента получила приз независимого жюри.
Лучшим фильмом года жюри признало ленту румынского режиссера Адины Пантилии «Не прикасайся». Гран-при получил фильм «Лицо» польского режиссера Мальгорсаты Шумовски. За лучшую режиссуру в этом году наградили Уэса Андерсона за картину «Остров собак».
Берлинале проходит в столице Германии с 15 по 25 февраля. В конкурсе участвуют 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая.
A fantastic award goes to ELENA OKOPNAYA, who receives the Silver Bear for Oustanding Artistic Contribution! #berlinale pic.twitter.com/E3UGxBNf0H— Berlinale (@berlinale) 24 февраля 2018 г.
Фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего — биографическая мелодрама, повествующая о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя Сергея Довлатова. Главную роль в картине исполнил сербский актер Милан Марич. В фильме сыграли также Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный и Светлана Ходченкова. Ранее лента получила приз независимого жюри.
Лучшим фильмом года жюри признало ленту румынского режиссера Адины Пантилии «Не прикасайся». Гран-при получил фильм «Лицо» польского режиссера Мальгорсаты Шумовски. За лучшую режиссуру в этом году наградили Уэса Андерсона за картину «Остров собак».
Берлинале проходит в столице Германии с 15 по 25 февраля. В конкурсе участвуют 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая.
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