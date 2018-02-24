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    Российский фильм «Довлатов» отметили наградой Берлинале

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    Российский фильм «Довлатов» отметили наградой Берлинале

    Российский фильм «Довлатов» отметили наградой Берлинале

    Художник по костюмам Елена Окопная, работавшая над фильмом «Довлатов», получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.

    Окопной вручили приз за выдающиеся достижения в области киноискусства.


    Фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего — биографическая мелодрама, повествующая о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя Сергея Довлатова. Главную роль в картине исполнил сербский актер Милан Марич. В фильме сыграли также Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный и Светлана Ходченкова. Ранее лента получила приз независимого жюри.

    Лучшим фильмом года жюри признало ленту румынского режиссера Адины Пантилии «Не прикасайся». Гран-при получил фильм «Лицо» польского режиссера Мальгорсаты Шумовски. За лучшую режиссуру в этом году наградили Уэса Андерсона за картину «Остров собак».

    смотретьБерлинский кинофестиваль впервые в истории откроют мультфильмом
    Берлинский кинофестиваль впервые в истории откроют мультфильмом
    Берлинале проходит в столице Германии с 15 по 25 февраля. В конкурсе участвуют 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая.

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