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    РЖД: увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба потребует до 1 трлн рублей

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    РЖД: увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба потребует до 1 трлн рублей

    РЖД: увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба потребует до 1 трлн рублей

    Увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба, а также развитие подходов к портам потребует до 1 трлн рублей инвестиций, заявил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.

    На форуме выпускников СПбГЭУ глава РЖД прокомментировал фрагмент послания президента Федеральному собранию, в котором шла речь шла о развитии железнодорожной инфраструктуры в России. Владимир Путин, в частности, заявил, что пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока должна быть в течение шести лет увеличена в 1,5 раза — до 180 млн тонн.

    Олег Белозёров: «БАМ, Транссиб, отдельные задачи были поставлены по развитию подходов к портам. Приведу цифры: чтобы решить задачи, которые нам вчера поставили, потребуется от 600 млрд до 1 трлн рублей только в этом направлении».

    Он также напомнил, что инвестпрограмма РЖД до 2025 года составляет около 8–10 трлн рублей.

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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