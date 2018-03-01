Путин: на развитие дорог за шесть лет выделят 11 трлн рублей

В России необходимо снизить до минимума смертность в результате ДТП, для этого потребуется увеличение расходов на строительство и обустройство автомобильных дорог. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию.
Расходы на строительство и обустройство автодорог в ближайшие шесть лет, по словам президента, составят 11 трлн рублей.
В рамках развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона планируется реализовать инфраструктурный проект по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба, что обеспечит рост грузопотока в контейнерных перевозках.
Также глава государства призвал развивать региональные аэропорты: половина внутренних рейсов должна осуществляться без пересадок.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
В рамках развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона планируется реализовать инфраструктурный проект по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба, что обеспечит рост грузопотока в контейнерных перевозках.
Также глава государства призвал развивать региональные аэропорты: половина внутренних рейсов должна осуществляться без пересадок.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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