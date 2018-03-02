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    Газовый баллон стал причиной возгорания в доме на Бухарестской улице Петербурга. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГазовый баллон стал причиной возгорания в доме на Бухарестской улице Петербурга

    Газовый баллон стал причиной возгорания в доме на Бухарестской улице Петербурга

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    Газовый баллон стал причиной возгорания в доме на Бухарестской улице Петербурга

    Газовый баллон стал причиной возгорания в доме на Бухарестской улице Петербурга

    Газовый баллон стал причиной возгорания в доме на Бухарестской улице Петербурга

      Стали известны причины и последствия крупного пожара во Фрунзенском районе.

      Один человек доставлен в больницу в результате пожара на Бухарестской улице. 46-летний хозяин квартиры, в которой погремел взрыв, с ожогами 30 процентов тела госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

      Причина ЧП уже установлена. В квартире на втором этаже монтировали подвесной потолок и сдетонировал газовый баллон, передает «Фонтанка». В какой-то момент, уверяют спасатели, он просто разгерметизировался. Внешне возгорание выглядело угрожающее. Открытое пламя вырывалось из выбитых окон.

      Алексей Аникин, начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу: «Внутри квартиры обнаружен 12-литровый газовый баллон со следами порыва изнутри. Поэтому сейчас прибудут специалисты газовой службы… Они уже посмотрели и еще раз нас убедили в том, что это не взрыв бытового газа».

      Как сообщает корреспондент НТВ Антон Зыков, квартира на втором этаже дома полностью выгорела. Частично пламя перекинулось и на третий этаж. Поэтому рамы, окна и потолки покрылись сажей.

      Подробнее — в репортаже.

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