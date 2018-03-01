В Петербурге ликвидировали сильный пожар в жилом доме

На Бухарестской улице д. 72/2 горел жилой дом. Огонь охватил квартиру на втором этаже.

Из пятиэтажного дома производилась эвакуация жильцов. Очевидцы слышали хлопок и видели яркую вспышку. Причина пожара пока неизвестна. Огонь вырывался сразу из трех окон.



На месте работают несколько пожарных машин и карет скорых, также прибыла газовая служба. Подробности происшествия уточняются. Сведений о жертвах не поступало.