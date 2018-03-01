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2 марта, 12:00
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    В Петербурге ликвидировали сильный пожар в жилом доме. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге ликвидировали сильный пожар в жилом доме

    В Петербурге ликвидировали сильный пожар в жилом доме

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    В Петербурге ликвидировали сильный пожар в жилом доме

    В Петербурге ликвидировали сильный пожар в жилом доме

    В Петербурге ликвидировали сильный пожар в жилом доме
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

      • На Бухарестской улице д. 72/2 горел жилой дом. Огонь охватил квартиру на втором этаже.

      Из пятиэтажного дома производилась эвакуация жильцов. Очевидцы слышали хлопок и видели яркую вспышку. Причина пожара пока неизвестна. Огонь вырывался сразу из трех окон.

      На месте работают несколько пожарных машин и карет скорых, также прибыла газовая служба. Подробности происшествия уточняются. Сведений о жертвах не поступало.

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