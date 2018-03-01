В Пентагоне приготовились защищаться после слов Путина о новейшем российском оружии

Заявления президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие в его послании к Федеральному собранию, не вызывают удивления в Пентагоне. Об этом заявила официальный представитель военного ведомства США Дана Уайт.
Дана Уайт: «Мы не удивлены заявлениями (Путина). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы».
По ее словам, американские военные «готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», передает РИА Новости.
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат», авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал» и другие образцы.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
По ее словам, американские военные «готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», передает РИА Новости.
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат», авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал» и другие образцы.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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