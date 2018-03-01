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    В Пентагоне приготовились защищаться после слов Путина о новейшем российском оружии

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    В Пентагоне приготовились защищаться после слов Путина о новейшем российском оружии

    В Пентагоне приготовились защищаться после слов Путина о новейшем российском оружии

    Заявления президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие в его послании к Федеральному собранию, не вызывают удивления в Пентагоне. Об этом заявила официальный представитель военного ведомства США Дана Уайт.

    Дана Уайт: «Мы не удивлены заявлениями (Путина). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы».

    По ее словам, американские военные «готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», передает РИА Новости.

    смотретьПутин рассказал о новом супероружии России
    Путин рассказал о новом супероружии России
    Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат», авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал» и другие образцы.

    Послание президента — 2018: ключевые тезисы



    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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