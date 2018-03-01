Медведев поручил начать реализацию задач из послания Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил начать предметную проработку задач, поставленных президентом Владимиром Путиным во время послания к Федеральному собранию.
Премьер отметил, что значительная часть послания обращена к правительству — и действующему сейчас, и новому составу кабмина, который будет сформирован после выборов. Работы предстоит очень много, подчеркнул Медведев.
Дмитрий Медведев, председатель правительства: «Речь идет и о создании условий для стабильного развития нашей страны, поддержании этих условий, потому что макроэкономические условия — о чем в послании говорилось — действительно благоприятные сейчас, и о решении новейших технологических задач, которые стоят перед страной, о преодолении инфраструктурных ограничений, поддержке предпринимательства, повышении нашей общей конкурентоспособности, в том числе усилении позиций на мировых рынках».
Медведев отметил, что президент в послании констатировал неплохую экономическую динамику и ее необходимо не только сохранить, но и укрепить.
Напомним, послание Федеральному собранию главы государства продолжалось около двух часов и было разделено на две почти равных части. В первой президент говорил о том, как сохранить и умножить человеческий капитал и что государство должно для этого сделать. Вторая часть была посвящена защите этого человеческого капитала от агрессивных посягательств со стороны Запада.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Дмитрий Медведев, председатель правительства: «Речь идет и о создании условий для стабильного развития нашей страны, поддержании этих условий, потому что макроэкономические условия — о чем в послании говорилось — действительно благоприятные сейчас, и о решении новейших технологических задач, которые стоят перед страной, о преодолении инфраструктурных ограничений, поддержке предпринимательства, повышении нашей общей конкурентоспособности, в том числе усилении позиций на мировых рынках».
Медведев отметил, что президент в послании констатировал неплохую экономическую динамику и ее необходимо не только сохранить, но и укрепить.
Напомним, послание Федеральному собранию главы государства продолжалось около двух часов и было разделено на две почти равных части. В первой президент говорил о том, как сохранить и умножить человеческий капитал и что государство должно для этого сделать. Вторая часть была посвящена защите этого человеческого капитала от агрессивных посягательств со стороны Запада.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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