Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Путин: растущая военная мощь России никому не угрожает

    5 комментариев
    • Фото: Никольский Алексей / ТАСС
    Путин: растущая военная мощь России никому не угрожает

    Путин: растущая военная мощь России никому не угрожает

    Путин: растущая военная мощь России никому не угрожает
  • Фото: Никольский Алексей / ТАСС

    • У России нет агрессивных планов, поэтому ее растущую военную мощь не следует воспринимать как угрозу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию.

    Владимир Путин: «Особо подчеркну: растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять».

    Растущая военная мощь России является гарантией мира на планете, поддерживает стратегическое равновесие и баланс сил на Земле. А это, как известно, «остается важнейшим фактором международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней», добавил Путин.

    Он подчеркнул: «все работы по укреплению обороноспособности России проводились и проводятся нами в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями», при этом никаких договоренностей российская сторона не нарушает.

    Разработчиков новых вооружений и российских военных, принимавших участие в боевых действиях, президент назвал «настоящими героями нашего времени».

    Путин рассказал о новом супероружии России

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

    Новости по теме

    Послание президента — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru