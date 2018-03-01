Путин: растущая военная мощь России никому не угрожает

Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию. Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

: «Особо подчеркну: растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять».Растущая военная мощь России является гарантией мира на планете, поддерживает стратегическое равновесие и баланс сил на Земле. А это, как известно, «остается важнейшим фактором международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней», добавил Путин.Он подчеркнул: «все работы по укреплению обороноспособности России проводились и проводятся нами в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями», при этом никаких договоренностей российская сторона не нарушает.Разработчиков новых вооружений и российских военных, принимавших участие в боевых действиях, президент назвал «настоящими героями нашего времени».