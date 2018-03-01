Шойгу назвал ПРО США «дырявым зонтиком»

Министр обороны России Сергей Шойгу после выступления президента Владимира Путина назвал «дырявой» американскую систему противоракетной обороны.
По словам Шойгу, в России создано передовое оружие, которое позволяет преодолевать не только существующие, но и перспективные системы противоракетной обороны.
Сергей Шойгу: «То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот „зонтик“ противоракетной обороны, получается „дырявый“».
Шойгу выразил сомнение в целесообразности приобретения указанными странами этого дырявого «зонтика», тем более «за такие деньги», передает ТАСС.
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире.
Сергей Шойгу: «То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот „зонтик“ противоракетной обороны, получается „дырявый“».
Шойгу выразил сомнение в целесообразности приобретения указанными странами этого дырявого «зонтика», тем более «за такие деньги», передает ТАСС.
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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