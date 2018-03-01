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    Шойгу назвал ПРО США «дырявым зонтиком»

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    Шойгу назвал ПРО США «дырявым зонтиком»

    Шойгу назвал ПРО США «дырявым зонтиком»

    Министр обороны России Сергей Шойгу после выступления президента Владимира Путина назвал «дырявой» американскую систему противоракетной обороны.

    По словам Шойгу, в России создано передовое оружие, которое позволяет преодолевать не только существующие, но и перспективные системы противоракетной обороны.

    Сергей Шойгу: «То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот „зонтик“ противоракетной обороны, получается „дырявый“».

    Шойгу выразил сомнение в целесообразности приобретения указанными странами этого дырявого «зонтика», тем более «за такие деньги», передает ТАСС.

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    Послание Путина Федеральному собранию побило рекорд продолжительности
    Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире.

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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