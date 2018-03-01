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    Путин призвал выделить на улучшение демографической ситуации не менее 3,4 трлн рублей

    2 комментария
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин призвал выделить на улучшение демографической ситуации не менее 3,4 трлн рублей

    Путин призвал выделить на улучшение демографической ситуации не менее 3,4 трлн рублей

    Путин призвал выделить на улучшение демографической ситуации не менее 3,4 трлн рублей
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие 6 лет на меры демографического развития должно быть направлено 3,4 трлн рублей.

    Путин отметил, что демографическая политика России доказала свою результативность и ее расширили: продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка.

    Владимир Путин, президент РФ: «Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили ее».

    По словам Путина, на меры по улучшению демографической ситуации будет направлено 3,4 трлн рублей. Это произойдет в ближайшие шесть лет.

    Владимир Путин: «За предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей».

    Он также отметил: «За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объеме порядка 50 млрд руб. из федерального бюджета».

    Президент России Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию. Традиционно президент озвучивал послание в Кремле. В этом году мероприятие проходит в Манеже, что обусловлено большей вместимостью и возможностью использования дополнительных технических устройств. В Манеже установлены специальные экраны, собрана аппаратная.

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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