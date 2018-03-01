Путин призвал выделить на улучшение демографической ситуации не менее 3,4 трлн рублей

Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие 6 лет на меры демографического развития должно быть направлено 3,4 трлн рублей.
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Путин отметил, что демографическая политика России доказала свою результативность и ее расширили: продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка.
Владимир Путин, президент РФ: «Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили ее».
По словам Путина, на меры по улучшению демографической ситуации будет направлено 3,4 трлн рублей. Это произойдет в ближайшие шесть лет.
Владимир Путин: «За предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей».
Он также отметил: «За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объеме порядка 50 млрд руб. из федерального бюджета».
Президент России Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию. Традиционно президент озвучивал послание в Кремле. В этом году мероприятие проходит в Манеже, что обусловлено большей вместимостью и возможностью использования дополнительных технических устройств. В Манеже установлены специальные экраны, собрана аппаратная.
Владимир Путин, президент РФ: «Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили ее».
По словам Путина, на меры по улучшению демографической ситуации будет направлено 3,4 трлн рублей. Это произойдет в ближайшие шесть лет.
Владимир Путин: «За предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей».
Он также отметил: «За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объеме порядка 50 млрд руб. из федерального бюджета».
Президент России Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию. Традиционно президент озвучивал послание в Кремле. В этом году мероприятие проходит в Манеже, что обусловлено большей вместимостью и возможностью использования дополнительных технических устройств. В Манеже установлены специальные экраны, собрана аппаратная.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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