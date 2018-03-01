Путин: Россия утвердилась как демократическое общество на самостоятельном пути

Президент начал оглашать послание Федеральному собранию. Впервые это мероприятие проходит в Манеже.
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Владимир Путин в начале своей речи отметил, что сегодня послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем. По его словам, в настоящий период каждый шаг и поступок значимы, поскольку могут определять судьбу страны на десятилетия вперед.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы прошли через масштабные непростые преобразования, справились с очень сложными вызовами в экономической и социальной сфере».
Он подчеркнул, что было обеспечено единство страны. Удалось также обеспечить устойчивое развитие России. Страна утвердилась как демократическое общество на свободном и самостоятельном пути. Но еще не все проблемы решены.
Владимир Путин: «Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоению».
Президент заявил, что необходимо «расширять пространство свободы во всех сферах».
Нынешнее послание отличается от привычного формата. В минувшие последние годы президент обращался к парламентариям в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы прошли через масштабные непростые преобразования, справились с очень сложными вызовами в экономической и социальной сфере».
Он подчеркнул, что было обеспечено единство страны. Удалось также обеспечить устойчивое развитие России. Страна утвердилась как демократическое общество на свободном и самостоятельном пути. Но еще не все проблемы решены.
Владимир Путин: «Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоению».
Президент заявил, что необходимо «расширять пространство свободы во всех сферах».
Нынешнее послание отличается от привычного формата. В минувшие последние годы президент обращался к парламентариям в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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