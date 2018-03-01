Восточный комитет немецкой экономики поддержал пошаговую отмену санкций против РФ

Восточный комитет немецкой экономики (ВКНЭ) поддерживает инициативу главы МИД Германии Зигмара Габриэля о постепенной отмене антироссийских санкций по мере выполнения пунктов минских договоренностей. Об этом заявил в четверг глава ВКНЭ Вольфганг Бюхеле в ходе
пресс-конференции в Берлине.
Вольфганг Бюхеле: «Позиция ВКНЭ по этому вопросу ясная — мы за отмену санкций по мере достижения выраженных успехов в реализации „Минска“».
В то же время Бюхеле подчеркнул, что США не стоит подливать масла в огонь новыми санкциями, поскольку Европа уже страдает от взаимных ограничительных мер, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что поэтапная отмена антироссийских санкций должна начаться после отвода тяжелого вооружения из Донбасса.
В то же время Бюхеле подчеркнул, что США не стоит подливать масла в огонь новыми санкциями, поскольку Европа уже страдает от взаимных ограничительных мер, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что поэтапная отмена антироссийских санкций должна начаться после отвода тяжелого вооружения из Донбасса.
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