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    Первый день весны Москва встретит аномальными морозами

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    • Фото: Васев Стоян / ТАСС
    Первый день весны Москва встретит аномальными морозами

    Первый день весны Москва встретит аномальными морозами

    Первый день весны Москва встретит аномальными морозами
  • Фото: Васев Стоян / ТАСС

    • Весна в столице начнется с аномальных холодов. Сильные морозы сохранятся ночью и утром 1 марта.

    В четверг, 1 марта, в Москве и Подмосковье температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы, сообщает столичное ГУ МЧС.

    ГУ МЧС по Москве: «Сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы».

    По данным синоптиков, в ночь на 1 марта ожидается до минус 19 градусов, днем столбики термометров покажут примерно 8–10 градусов ниже ноля.

    В связи с этим спасатели просят москвичей воздержаться от длительных прогулок и по возможности оставаться дома. Водителям предлагают отказаться от поездок и «быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах».

    Небольшое потепление ожидается в Москве только к выходным. По прогнозам, в столице будет около минус 5–7 градусов. Однако по ночам сохранятся крепкие морозы.

    Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что к началу календарной весны холода не покинут Москву. Когда в столичном регионе по-настоящему потеплеет, синоптики сказать затрудняются.

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