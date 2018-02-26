Мороз будет крепчать: в московских аномалиях виноват «язык» антициклона

Глава Гидрометцентра советует жителям столичного региона пока рассчитывать «на тепло душевное, а не атмосферное». В начале весны мороз в Москве будет только крепчать.
Холода не уйдут из Москвы к началу календарной весны, а первые числа марта будут заметно отставать от климатической нормы, сообщил «Интерфаксу» глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ближайшие два дня мороз в Москве будет только крепчать: в ночь на вторник — до минус 24, в ночь на среду — до минус 22. Днем — минус 14–16 градусов. В Московской области ночные температуры могут достигать минус 30.
В первый день календарной весны характер погоды несколько изменится, но тепла не принесет, отметил Вильфанд. Дискомфорта добавит восточный ветер, пройдет небольшой снег. В первые весенние выходные 2 и 3 марта тоже будет холодно: ночью до минус 22, днем — минус 5–10.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра РФ: «Дальнейшая тенденция такова: существенного потепления не видно ни по каким моделям: ночью около минус 10–15, днем минус 3–8. Зима у нас длится до конца марта по климату, так что в начале весны нужно рассчитывать только на душевное тепло, не на атмосферное».
Метеоролог рассказал, что в аномальных для конца февраля морозах виноват «язык» антициклона, который протянулся к Москве у земли, в то время как на среднем уровне тропосферы образовался циклон.
Ранее синоптики сообщили, что в ночь на понедельник москвичи пережили самую холодную зимнюю ночь: температура воздуха опускалась до минус 19,8 градуса.
В ближайшие два дня мороз в Москве будет только крепчать: в ночь на вторник — до минус 24, в ночь на среду — до минус 22. Днем — минус 14–16 градусов. В Московской области ночные температуры могут достигать минус 30.
В первый день календарной весны характер погоды несколько изменится, но тепла не принесет, отметил Вильфанд. Дискомфорта добавит восточный ветер, пройдет небольшой снег. В первые весенние выходные 2 и 3 марта тоже будет холодно: ночью до минус 22, днем — минус 5–10.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра РФ: «Дальнейшая тенденция такова: существенного потепления не видно ни по каким моделям: ночью около минус 10–15, днем минус 3–8. Зима у нас длится до конца марта по климату, так что в начале весны нужно рассчитывать только на душевное тепло, не на атмосферное».
Метеоролог рассказал, что в аномальных для конца февраля морозах виноват «язык» антициклона, который протянулся к Москве у земли, в то время как на среднем уровне тропосферы образовался циклон.
Ранее синоптики сообщили, что в ночь на понедельник москвичи пережили самую холодную зимнюю ночь: температура воздуха опускалась до минус 19,8 градуса.
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