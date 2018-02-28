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    Журналист Мацейчук обиделся на Россию и НТВ и решил вернуться в Польшу. журналистика, задержание, Московская область, национальная рознь, Польша. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖурналист Мацейчук обиделся на Россию и НТВ и решил вернуться в Польшу

    Журналист Мацейчук обиделся на Россию и НТВ и решил вернуться в Польшу

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    Журналист Мацейчук обиделся на Россию и НТВ и решил вернуться в Польшу

    Журналист Мацейчук обиделся на Россию и НТВ и решил вернуться в Польшу

    Журналист Мацейчук обиделся на Россию и НТВ и решил вернуться в Польшу

      Польский политолог Томаш Мацейчук, которому грозит депортация за нарушение миграционных законов, решил уехать из России, независимо от решения суда.

      Мацейчук заявил, что не хочет больше жить в России, а после приезда в Польшу хочет заняться работой репортера, которая здесь ему была недоступна, поскольку он приехал в РФ по деловой визе.

      Сегодня же Мацейчук в студии программы НТВ «Место встречи» заявил, что больше никогда не придет на телеканал. Он назвал ток-шоу «цирком» и обвинил журналистов в «ненавистной пропаганде». На вопрос, почему же он тогда в течение полтора лет приходил в студию, журналист так и не ответил. И тогда в программе был показан скриншот переписки, в которой Мацейчук требовал деньги за участие в шоу.

      Накануне в квартиру Мацейчука пришли с обыском по уголовному делу о разжигании межнациональной розни. В итоге он был задержан — но не по 282-й статье УК, а за административное нарушение — предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет. Впрочем, через несколько часов суд отпустил Мацейчука, поскольку в материалах от ФМС были допущены нарушения.

      Сегодня польский журналист в интервью РИА Новости рассказал свою версию событий.

      Томаш Мацейчук: «Все началось со статьи 228, это экстремизм. Но во время обыска ничего не нашли, никаких экстремистских материалов. Потом решили проверить документы — визу, приглашение, сколько дней я нахожусь в России — все было хорошо. Потом посмотрели мою регистрацию и сказали: „Вот, Томаш, у тебя же регистрация московская, а ты живешь в Мытищах. Это нарушение статьи 19.27 КоАП“. Штраф — от 5 до 7 тысяч рублей и выдворение либо без выдворения из страны с запретом на въезд на 5 лет».

      Суд по вопросу о возможной депортации состоится в четверг в 15.00.

      смотреть«Ваши деды — красные фашисты»: польский журналист спровоцировал драку в студии НТВ
      «Ваши деды — красные фашисты»: польский журналист спровоцировал драку в студии НТВ
      Отметим, что в России Томаш Мацейчук являлся постоянным участником телевизионных ток-шоу. В апреле прошлого года он оказался в центре скандала: спровоцировал драку в студии программы «Место встречи» на НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами».

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