Дравшемуся в эфире НТВ польскому журналисту грозит депортация из России

Польский журналист и блогер Томаш Мацейчук задержан за нарушение миграционного законодательства, ему грозит депортация из России с закрытием въезда.
В отношении польского журналиста Томаша Мацейчука возбуждено дело по статье «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета». В Московском областном суде сообщили, что получили все материалы и рассмотрят протокол сегодня.
Согласно этой статьи, журналисту грозит штраф с депортацией и последующим закрытием въезда в Россию.
Мацейчука задержали сегодня в Мытищах, в квартире, где он проживал. Ранее источник ТАСС сообщал, что, помимо проверки законности пребывания блогера в РФ, полицейские обыскивали его жилье в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни.
Напомним, что в апреле 2017 года Томаш Мацейчук устроил драку в студии НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами». После этого произошла драка.
Согласно этой статьи, журналисту грозит штраф с депортацией и последующим закрытием въезда в Россию.
Мацейчука задержали сегодня в Мытищах, в квартире, где он проживал. Ранее источник ТАСС сообщал, что, помимо проверки законности пребывания блогера в РФ, полицейские обыскивали его жилье в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни.
Напомним, что в апреле 2017 года Томаш Мацейчук устроил драку в студии НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами». После этого произошла драка.
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