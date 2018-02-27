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    Дравшемуся в эфире НТВ польскому журналисту грозит депортация из России

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    • Фото: Tomasz Maciejczuk / facebook.com
    Дравшемуся в эфире НТВ польскому журналисту грозит депортация из России

    Дравшемуся в эфире НТВ польскому журналисту грозит депортация из России

    Дравшемуся в эфире НТВ польскому журналисту грозит депортация из России
  • Фото: Tomasz Maciejczuk / facebook.com

    • Польский журналист и блогер Томаш Мацейчук задержан за нарушение миграционного законодательства, ему грозит депортация из России с закрытием въезда.

    В отношении польского журналиста Томаша Мацейчука возбуждено дело по статье «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета». В Московском областном суде сообщили, что получили все материалы и рассмотрят протокол сегодня.

    Согласно этой статьи, журналисту грозит штраф с депортацией и последующим закрытием въезда в Россию.

    Мацейчука задержали сегодня в Мытищах, в квартире, где он проживал. Ранее источник ТАСС сообщал, что, помимо проверки законности пребывания блогера в РФ, полицейские обыскивали его жилье в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни.

    смотреть«Ваши деды — красные фашисты»: польский журналист спровоцировал драку в студии НТВ
    «Ваши деды — красные фашисты»: польский журналист спровоцировал драку в студии НТВ
    Напомним, что в апреле 2017 года Томаш Мацейчук устроил драку в студии НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами». После этого произошла драка.

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