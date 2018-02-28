Спасатели просят рыбаков не выходить на лед Финского залива

Несмотря на сильные морозы МЧС призывает любителей подледного лова соблюдать безопасность и не рыбачить в акватории.
За минувшие сутки более 30 рыбаков эвакуировали спасатели со льда Финского залива. Сотрудники МЧС дважды приходили на помощь любителям подледной ловли.
Оба случая произошли в Ломоносовском районе. В погоне за большим уловом рыбаки далеко отошли от берега, но самостоятельно вернуться не смогли — треснул лед.
Тем временем в Петербурге с желающими прогуляться по замерзшей Неве борется ледокол. Сегодня «Невская застава», разделяющая берега, вновь вышла в плавание.
Оба случая произошли в Ломоносовском районе. В погоне за большим уловом рыбаки далеко отошли от берега, но самостоятельно вернуться не смогли — треснул лед.
Тем временем в Петербурге с желающими прогуляться по замерзшей Неве борется ледокол. Сегодня «Невская застава», разделяющая берега, вновь вышла в плавание.
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