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    Спасатели просят рыбаков не выходить на лед Финского залива. Ленинградская область, МЧС, Финский залив, охота и рыбалка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели просят рыбаков не выходить на лед Финского залива

    Спасатели просят рыбаков не выходить на лед Финского залива

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    Спасатели просят рыбаков не выходить на лед Финского залива

    Спасатели просят рыбаков не выходить на лед Финского залива

      Несмотря на сильные морозы МЧС призывает любителей подледного лова соблюдать безопасность и не рыбачить в акватории.

      За минувшие сутки более 30 рыбаков эвакуировали спасатели со льда Финского залива. Сотрудники МЧС дважды приходили на помощь любителям подледной ловли.

      Оба случая произошли в Ломоносовском районе. В погоне за большим уловом рыбаки далеко отошли от берега, но самостоятельно вернуться не смогли — треснул лед.

      Тем временем в Петербурге с желающими прогуляться по замерзшей Неве борется ледокол. Сегодня «Невская застава», разделяющая берега, вновь вышла в плавание.

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