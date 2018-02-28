Верховный суд признал законным запрет деятельности «Артподготовки»

Верховный суд РФ признал законными ликвидацию и запрет деятельности экстремистской организации «Артподготовка».
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Верховный суд РФ в среду оставил в силе решение Красноярского краевого суда о запрете на территории России экстремистской организации «Артподготовка», передает ТАСС.
Представитель Верховного суда РФ: «Решение Красноярского краевого суда оставить без изменений, жалобу на него — без удовлетворения».
Красноярский краевой суд признал организацию экстремистской в октябре 2017 года. После решения Верховного суда постановление вступило в силу.
Представитель главы движения Вячеслава Мальцева в суде заявлял, что организацию нельзя признать экстремистской, так как фактически ее не существует, а люди, которые считаются членами организации, просто смотрели выступления Мальцева и общались в Интернете и в публичном пространстве.
Претензии к «Артподготовке» у правоохранителей появились еще в прошлом году. Силовикам стало известно о том, что сторонники этой организации планировали устроить провокации в День народного единства: готовились поджечь административные здания и даже намеревались совершить нападения на полицейских. Злоумышленников удалось остановить. Во время задержания обнаружили бутылки с зажигательной смесью. По данным ФСБ, Спецоперации по задержанию проходили в Москве, в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.
Есть также информация о том, что накануне слушаний в Калуге сотрудники ФСБ задержали еще 4 членов «Артподготовки». Их заподозрили в незаконном сбыте оружия. При обыске были изъяты автоматы, пистолеты, винтовка, пулемет, самодельные взрывные устройства и патроны. Среди прочего обнаружили литературу и символику скандально известного движения. Против злоумышленников завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт и хранение оружия».
Представитель Верховного суда РФ: «Решение Красноярского краевого суда оставить без изменений, жалобу на него — без удовлетворения».
Красноярский краевой суд признал организацию экстремистской в октябре 2017 года. После решения Верховного суда постановление вступило в силу.
Представитель главы движения Вячеслава Мальцева в суде заявлял, что организацию нельзя признать экстремистской, так как фактически ее не существует, а люди, которые считаются членами организации, просто смотрели выступления Мальцева и общались в Интернете и в публичном пространстве.
Претензии к «Артподготовке» у правоохранителей появились еще в прошлом году. Силовикам стало известно о том, что сторонники этой организации планировали устроить провокации в День народного единства: готовились поджечь административные здания и даже намеревались совершить нападения на полицейских. Злоумышленников удалось остановить. Во время задержания обнаружили бутылки с зажигательной смесью. По данным ФСБ, Спецоперации по задержанию проходили в Москве, в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.
Есть также информация о том, что накануне слушаний в Калуге сотрудники ФСБ задержали еще 4 членов «Артподготовки». Их заподозрили в незаконном сбыте оружия. При обыске были изъяты автоматы, пистолеты, винтовка, пулемет, самодельные взрывные устройства и патроны. Среди прочего обнаружили литературу и символику скандально известного движения. Против злоумышленников завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт и хранение оружия».
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