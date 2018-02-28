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    НАК: атаковавшие Россию «телефонные террористы» оказались хулиганами

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    НАК: атаковавшие Россию «телефонные террористы» оказались хулиганами

    НАК: атаковавшие Россию «телефонные террористы» оказались хулиганами

    Национальный антитеррористический комитет сообщил, что за массированной атакой телефонных террористов в России скрывались исключительно хулиганские действия.

    Как сообщил советник председателя НАК Андрей Пржездомский, проведенная поисковая работа позволила установить механизмы совершения телефонных звонков. «Они были сделаны не кустарно, а на современном уровне», — отметил он.

    Ранее сотрудники ФСБ выяснили, что ложные звонки о минировании поступали из-за границы. У злоумышленников были и сообщники на территории России. Телефонные террористы использовали IP-телефонию, поэтому определить место их дислокации было сложно, отмечали сотрудники спецслужб.

    смотретьЛожная тревога, проверки и эвакуации: силовики идут по следу телефонных террористов
    Ложная тревога, проверки и эвакуации: силовики идут по следу телефонных террористов
    Волна анонимных звонков прокатилась по стране в сентябре-октябре 2017 года. Неизвестные сообщали, что на вокзалах, в школах, торговых центрах и других общественных местах заложены бомбы. Спасатели эвакуировали почти полмиллиона человек в сотне городов, но ни одно из этих сообщений в итоге не подтвердилось. ФСБ оценивает ущерб от телефонного терроризма в России в 300 миллионов рублей.

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