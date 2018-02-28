Украинский спортсмен объяснил объятия с россиянином в Пхёнчхане

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко объяснил, зачем на церемонии награждения обнял российского коллегу Илью Бурова и накинул ему на плечи украинский флаг.
Объятия с российским спортсменом Ильей Буровым на пьедестале в олимпийском Пхёнчхане — это порыв души, сообщил украинский атлет Александр Абраменко. В этом действии нет политического заявления, передает его слова агентство Укринформ.
Александр Абраменко, олимпийский чемпион по фристайлу: «Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует».
На церемонии награждения Абраменко обнял Бурова, который завоевал в той же дисциплине бронзовую медаль, и накинул ему на плечи украинский флаг. Этот жест вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях: одни пользователи осудили Абраменко и назвали его предателем, другие восхитились смелостью спортсмена.
Александр Абраменко, олимпийский чемпион по фристайлу: «Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует».
На церемонии награждения Абраменко обнял Бурова, который завоевал в той же дисциплине бронзовую медаль, и накинул ему на плечи украинский флаг. Этот жест вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях: одни пользователи осудили Абраменко и назвали его предателем, другие восхитились смелостью спортсмена.
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