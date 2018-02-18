Российский фристайлист Илья Буров взял бронзу Олимпиады в акробатике

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В главном финале россиянин набрал 122,17 балла. Еще один россиянин Павел Кротов показал четвертый результат (103,17).Золото Игр-2018 завоевал украинец Александр Абраменко (128,51), вторым стал китаец Цзя Цзунян (128,05).Бронза Бурова — 11-я медаль в копилке «Олимпийских атлетов из России». Теперь в ней три серебряные и восемь бронзовых наград.Добавим, что походу соревнований в мужском фристайле на Олимпиаде разразился скандал вокруг белорусского спортсмена Антона Кушнира. По итогам квалификации он не пробился в финал — не хватило менее 0,5 балла.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, возглавляющий национальный олимпийский комитет, заявил, что возмущен действиями судей, которые «выкинули главного конкурента из финала», и направил претензии по этому поводу в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.: «Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему, по-доброму со своими коллегами в Пхенчхане — международной федерацией. Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Корее. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха».По словам президента Белоруссии, в ней он «высказал ему все в мягкой форме», а из офиса президента МОК уже позвонили и пообещали разобраться.