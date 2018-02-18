Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    Российский фристайлист Илья Буров взял бронзу Олимпиады в акробатике

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Российский фристайлист Илья Буров взял бронзу Олимпиады в акробатике

    Российский фристайлист Илья Буров взял бронзу Олимпиады в акробатике

    Российский фристайлист Илья Буров взял бронзу Олимпиады в акробатике
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым призером Олимпиады в Пхёнчхане в лыжной акробатике.

    В главном финале россиянин набрал 122,17 балла. Еще один россиянин Павел Кротов показал четвертый результат (103,17).

    Золото Игр-2018 завоевал украинец Александр Абраменко (128,51), вторым стал китаец Цзя Цзунян (128,05).

    Бронза Бурова — 11-я медаль в копилке «Олимпийских атлетов из России». Теперь в ней три серебряные и восемь бронзовых наград.

    Добавим, что походу соревнований в мужском фристайле на Олимпиаде разразился скандал вокруг белорусского спортсмена Антона Кушнира. По итогам квалификации он не пробился в финал — не хватило менее 0,5 балла.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, возглавляющий национальный олимпийский комитет, заявил, что возмущен действиями судей, которые «выкинули главного конкурента из финала», и направил претензии по этому поводу в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

    Александр Лукашенко: «Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему, по-доброму со своими коллегами в Пхенчхане — международной федерацией. Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Корее. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха».

    По словам президента Белоруссии, в ней он «высказал ему все в мягкой форме», а из офиса президента МОК уже позвонили и пообещали разобраться.
    Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru