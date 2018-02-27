СК: смертельное ДТП в Башкирии произошло по вине водителя грузовика

Смертельное ДТП с девятью жертвами в Башкирии произошло
из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением, сообщили в СК.
Смертельное ДТП с грузовиком и микроавтобусом произошло по вине водителя грузовика. Таковы предварительные данные следствия, сообщила во вторник пресс-служба республиканского управления СК.
Пресс-служба СУ СК по Республике Башкортостан: «По предварительным данным следствия… водитель грузового автомобиля MAN, следовавший в сторону города Уфы, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение со встречным пассажирским автобусом и последующее опрокидывание автомашин в кювет. 8 пассажиров и водитель автобуса от полученных травм скончались на месте, 2 пассажира с тяжелыми травмами направлены в Ашинскую городскую больницу, 2 пассажира направлены в Иглинскую районную больницу».
Ранее сообщалось о девяти погибших и троих пострадавших в автокатастрофе. ДТП произошло во вторник днем: на 1546-м километре трассы М5 близ Улу-Теляка столкнулись грузовик Man и микроавтобус Mercedes Sprinter, в салоне автобуса находились более десятка пассажиров.
На месте происшествия до сих пор работают спасатели, полицейские и следователи. Устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также выясняется, кому принадлежит перевозивший людей автобус. Проверка находится под личным контролем прокурора Башкирии, сообщили в республиканской прокуратуре.
Пресс-служба СУ СК по Республике Башкортостан: «По предварительным данным следствия… водитель грузового автомобиля MAN, следовавший в сторону города Уфы, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение со встречным пассажирским автобусом и последующее опрокидывание автомашин в кювет. 8 пассажиров и водитель автобуса от полученных травм скончались на месте, 2 пассажира с тяжелыми травмами направлены в Ашинскую городскую больницу, 2 пассажира направлены в Иглинскую районную больницу».
Ранее сообщалось о девяти погибших и троих пострадавших в автокатастрофе. ДТП произошло во вторник днем: на 1546-м километре трассы М5 близ Улу-Теляка столкнулись грузовик Man и микроавтобус Mercedes Sprinter, в салоне автобуса находились более десятка пассажиров.
На месте происшествия до сих пор работают спасатели, полицейские и следователи. Устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также выясняется, кому принадлежит перевозивший людей автобус. Проверка находится под личным контролем прокурора Башкирии, сообщили в республиканской прокуратуре.
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