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    В столкновении микроавтобуса и грузовика в Башкирии погибли 9 человек

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    • Фото: МВД по республике Башкортостан
    В столкновении микроавтобуса и грузовика в Башкирии погибли 9 человек

    В столкновении микроавтобуса и грузовика в Башкирии погибли 9 человек

    В столкновении микроавтобуса и грузовика в Башкирии погибли 9 человек
  • Фото: МВД по республике Башкортостан

    • Жертвами автокатастрофы на федеральной трассе М-5 стали девять человек. Такие уточненные данные приводит региональное управление МВД.

    По данным полиции, сегодня на 1546-м километре автодороги М5 близ Улу-Теляка столкнулись грузовик Man и микроавтобус Mercedes Sprinter, в салоне автобуса находились более десятка пассажиров. В результате ДТП погибли девять человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

    На место происшествия прибыли полицейские, следователи и экстренные службы. Личности погибших устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Башкортостану.

    На кадрах с места трагедии видно, что после столкновения и грузовик, и микроавтобус свалились в кювет.

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