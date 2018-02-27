В столкновении микроавтобуса и грузовика в Башкирии погибли 9 человек

Жертвами автокатастрофы на федеральной трассе
М-5 стали девять человек. Такие уточненные данные приводит региональное управление МВД.
По данным полиции, сегодня на 1546-м километре автодороги М5 близ Улу-Теляка столкнулись грузовик Man и микроавтобус Mercedes Sprinter, в салоне автобуса находились более десятка пассажиров. В результате ДТП погибли девять человек. Ранее сообщалось о шести погибших.
На место происшествия прибыли полицейские, следователи и экстренные службы. Личности погибших устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Башкортостану.
На кадрах с места трагедии видно, что после столкновения и грузовик, и микроавтобус свалились в кювет.
На место происшествия прибыли полицейские, следователи и экстренные службы. Личности погибших устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Башкортостану.
На кадрах с места трагедии видно, что после столкновения и грузовик, и микроавтобус свалились в кювет.
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