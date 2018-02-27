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    СКА сыграет с «Йокеритом» без своих олимпийцев. КХЛ, Олимпиада, Санкт-Петербург, ХК СКА, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСКА сыграет с «Йокеритом» без своих олимпийцев

    СКА сыграет с «Йокеритом» без своих олимпийцев

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    СКА сыграет с «Йокеритом» без своих олимпийцев

    СКА сыграет с «Йокеритом» без своих олимпийцев

      Армейцы из олимпийской сборной остались в Москве, чтобы принять участие во встрече с президентом.

      Сегодня вечером хоккеисты петербургского СКА проведут очередной матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги против финского «Йокерита». В игре не смогут принять участие сразу три пятерки олимпийских чемпионов.

      Игроки сразу после прилета из корейского Пхёнчхана остались в Москве для встречи с президентом Путиным. Она состоится завтра, 28 февраля. Чтобы укомплектовать состав на игру против «Йокерита», армейцам пришлось вызвать из фарм-клубов восемь человек.

      Полностью команда воссоединится уже к 1 марта, когда СКА в Ледовом будет принимать череповецкую «Северсталь».

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