СКА сыграет с «Йокеритом» без своих олимпийцев

Армейцы из олимпийской сборной остались в Москве, чтобы принять участие во встрече с президентом.
Сегодня вечером хоккеисты петербургского СКА проведут очередной матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги против финского «Йокерита». В игре не смогут принять участие сразу три пятерки олимпийских чемпионов.
Игроки сразу после прилета из корейского Пхёнчхана остались в Москве для встречи с президентом Путиным. Она состоится завтра, 28 февраля. Чтобы укомплектовать состав на игру против «Йокерита», армейцам пришлось вызвать из фарм-клубов восемь человек.
Полностью команда воссоединится уже к 1 марта, когда СКА в Ледовом будет принимать череповецкую «Северсталь».
Игроки сразу после прилета из корейского Пхёнчхана остались в Москве для встречи с президентом Путиным. Она состоится завтра, 28 февраля. Чтобы укомплектовать состав на игру против «Йокерита», армейцам пришлось вызвать из фарм-клубов восемь человек.
Полностью команда воссоединится уже к 1 марта, когда СКА в Ледовом будет принимать череповецкую «Северсталь».
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