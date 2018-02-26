Яркие эмоции и желание выбросить телевизор: как в Петербурге родные болели за хоккеистов-чемпионов

В Петербурге объявили суммы вознаграждений для призеров Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Тем временем родственники и коллеги олимпийцев рассказали о том, как смотрели финал хоккейного матча, ставшего решающим для всей сборной.
Петербург наградит своих олимпийских чемпионов. 15 хоккеистов СКА получат по 5 миллионов рублей за золотые медали в хоккее. Два с половиной миллиона вручат Михаилу Коляде — серебряному призеру в командных соревнованиях по фигурному катанию.
Ровно 26 лет россияне не знали триумфа в хоккее на Белой Олимпиаде. И так получилось, что эти Игры оказались особенно ценны для петербургских болельщиков. Ведь половина стартового состава сборной — игроки СКА.
Целые звенья во главе с Ковальчуком или Прохоркиным наигрывались в клубе задолго до поездки в Южную Корею. 39-летний капитан Павел Дацюк завоевал еще одно и самое заветное золото. Он в хоккее выиграл всё: дважды Кубок Стэнли, чемпионат мира и теперь Олимпиаду. А вот у коренного петербуржца из сборной Александра Барабанова награды чуть скромнее. Пока на уровне КХЛ — лучшему бомбардиру и полезному игроку.
Иван Барабанов, брат Александра Барабанова: «После матча успел с ним созвониться. Саша говорил, что не может поверить в том, что он олимпийский чемпион».
Родной брат рассказывает: как в конце третьего периода, когда немцы вышли вперед, отец пошел выбрасывать в окно телевизор. Но не прошло и минуты, как наши отыгрались и перевели игру в овертайм. Техника в итоге осталась невредима. А вот нервы, очевидно, потрепаны изрядно. Ведь в финале, вопреки ожиданиям, сражались не канадцы, а немцы.
Максим Сушинский, экс-игрок СКА: «Конечно, немцы неожиданно попали в финал. Но хочу сказать в защиту немцев, что они давно играют на хорошем уровне на всех чемпионатах мира. И они давно забронировали себе место в группе А».
Корреспондент НТВ Антон Зыков расскажет, как Петербург болел за своих олимпийцев.
Ровно 26 лет россияне не знали триумфа в хоккее на Белой Олимпиаде. И так получилось, что эти Игры оказались особенно ценны для петербургских болельщиков. Ведь половина стартового состава сборной — игроки СКА.
Целые звенья во главе с Ковальчуком или Прохоркиным наигрывались в клубе задолго до поездки в Южную Корею. 39-летний капитан Павел Дацюк завоевал еще одно и самое заветное золото. Он в хоккее выиграл всё: дважды Кубок Стэнли, чемпионат мира и теперь Олимпиаду. А вот у коренного петербуржца из сборной Александра Барабанова награды чуть скромнее. Пока на уровне КХЛ — лучшему бомбардиру и полезному игроку.
Иван Барабанов, брат Александра Барабанова: «После матча успел с ним созвониться. Саша говорил, что не может поверить в том, что он олимпийский чемпион».
Родной брат рассказывает: как в конце третьего периода, когда немцы вышли вперед, отец пошел выбрасывать в окно телевизор. Но не прошло и минуты, как наши отыгрались и перевели игру в овертайм. Техника в итоге осталась невредима. А вот нервы, очевидно, потрепаны изрядно. Ведь в финале, вопреки ожиданиям, сражались не канадцы, а немцы.
Максим Сушинский, экс-игрок СКА: «Конечно, немцы неожиданно попали в финал. Но хочу сказать в защиту немцев, что они давно играют на хорошем уровне на всех чемпионатах мира. И они давно забронировали себе место в группе А».
Корреспондент НТВ Антон Зыков расскажет, как Петербург болел за своих олимпийцев.
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