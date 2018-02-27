Мэрия Калуги: выкопанный из могилы покойник был похоронен на закрытом кладбище

Кладбище в Калужской области, где неизвестные выкопали гроб из свежей могилы, закрыто для всех видов захоронений, сообщили в мэрии города Калуга.
В городской мэрии отметили, что захоронение было произведено незаконно, так как кладбище в деревне Некрасово является закрытым. При этом законом преследуется и незаконная эксгумация умерших. Представители администрации заявили, что направили в правоохранительные органы запросы по обеим ситуациям.
Михаил Березин, председатель комитета по благоустройству городской управы Калуги: «Ждем, чтобы правоохранительные органы дали правовую оценку и той, и другой стороне — и той, которая захоронила, и той, что эксгумировала».
Накануне в полицию Калуги обратились родственники умершего мужчины. По их словам, неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом покойного, мужчина был похоронен 22 февраля. Видео с места произошедшего попало в социальные сети и вызвало широкий резонанс.
Прокуратура подтвердила, что тело жителя Калуги было захоронено самовольно. Также стал известно о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Михаил Березин, председатель комитета по благоустройству городской управы Калуги: «Ждем, чтобы правоохранительные органы дали правовую оценку и той, и другой стороне — и той, которая захоронила, и той, что эксгумировала».
Накануне в полицию Калуги обратились родственники умершего мужчины. По их словам, неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом покойного, мужчина был похоронен 22 февраля. Видео с места произошедшего попало в социальные сети и вызвало широкий резонанс.
Прокуратура подтвердила, что тело жителя Калуги было захоронено самовольно. Также стал известно о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
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