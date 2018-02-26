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    Под Калугой неизвестные вырыли гроб с телом из свежей могилы: видео. Калужская область, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Калугой неизвестные вырыли гроб с телом из свежей могилы: видео

    Под Калугой неизвестные вырыли гроб с телом из свежей могилы: видео

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    • Фото: kalugnews / vk.com
    Под Калугой неизвестные вырыли гроб с телом из свежей могилы: видео

    Под Калугой неизвестные вырыли гроб с телом из свежей могилы: видео

    Под Калугой неизвестные вырыли гроб с телом из свежей могилы: видео
    • Фото: kalugnews / vk.com

      • Калужские полицейские ищут злоумышленников, которые выкопали гроб с телом из могилы на следующий день после похорон.

      Полиция в Калужской области ищет злоумышленников, которые выкопали гроб с телом из могилы и оставили его на кладбище на следующий день после похорон. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

      Пресс-служба ГУ МВД по Калужской области: «В УМВД России по городу Калуге от родственников умершего местного жителя поступило заявление об установлении и привлечении к ответственности лиц, осуществивших несогласованное с заявителями извлечение из могилы гроба с телом умершего, захороненного 22 февраля текущего года на территории кладбища вблизи деревни Некрасово областного центра».

      Как рассказали родственники покойного местному изданию KP40, они хоронили дедушку своими силами и на свои средства, но во время похорон к ним несколько раз подходили неизвестные люди и угрожали разрыть могилу, если умершего похоронят на этом участке. В полиции изданию сообщили, что проверяют, было ли кладбище закрыто для захоронений. Сообщается также, что злоумышленники унесли с могилы крест и выбросили венки.

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