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    Число пострадавших на пожаре под Пермью выросло до 13 человек

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    • Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
    Число пострадавших на пожаре под Пермью выросло до 13 человек

    Число пострадавших на пожаре под Пермью выросло до 13 человек

    Число пострадавших на пожаре под Пермью выросло до 13 человек
  • Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

    • Количество пострадавших во время пожара в общежитии в городе Чусовой Пермского края увеличилось до 13 человек.

    Об этом сообщил министр территориальной безопасности края Андрей Ковтун.

    Андрей Ковтун, министр территориальной безопасности Пермского края: «На текущий момент у нас 13 пострадавших. О состоянии всех пока точно сказать не могу».

    По словам министра, о расселении общежития речи не идет, так как само здание не пострадало, а 20 квартир вообще не были заселены. Внутренние помещения будут восстановлены, после чего жильцы смогу вернуться, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в здании общежития на ул. 50 лет ВЛКСМ в Чусовом произошел пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов дома по лестничному маршу, большинство из них сейчас размещены в здании ближайшей школы. Пожар тушили около часа.

    смотретьВ Пермском крае при пожаре в общежитии погибли шесть человек
    В Пермском крае при пожаре в общежитии погибли шесть человек
    Жертвами пожара стали шесть человек: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Еще четверо жильцов дома с ожогами верхних дыхательных путей госпитализированы в больницу. Всего, согласно спискам, в общежитии были прописаны более 200 человек.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины пожара устанавливаются.

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