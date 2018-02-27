Число пострадавших на пожаре под Пермью выросло до 13 человек

Количество пострадавших во время пожара в общежитии в городе Чусовой Пермского края увеличилось до 13 человек.
Об этом сообщил министр территориальной безопасности края Андрей Ковтун.
Андрей Ковтун, министр территориальной безопасности Пермского края: «На текущий момент у нас 13 пострадавших. О состоянии всех пока точно сказать не могу».
По словам министра, о расселении общежития речи не идет, так как само здание не пострадало, а 20 квартир вообще не были заселены. Внутренние помещения будут восстановлены, после чего жильцы смогу вернуться, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в здании общежития на ул. 50 лет ВЛКСМ в Чусовом произошел пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов дома по лестничному маршу, большинство из них сейчас размещены в здании ближайшей школы. Пожар тушили около часа.
Жертвами пожара стали шесть человек: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Еще четверо жильцов дома с ожогами верхних дыхательных путей госпитализированы в больницу. Всего, согласно спискам, в общежитии были прописаны более 200 человек.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины пожара устанавливаются.
Андрей Ковтун, министр территориальной безопасности Пермского края: «На текущий момент у нас 13 пострадавших. О состоянии всех пока точно сказать не могу».
По словам министра, о расселении общежития речи не идет, так как само здание не пострадало, а 20 квартир вообще не были заселены. Внутренние помещения будут восстановлены, после чего жильцы смогу вернуться, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в здании общежития на ул. 50 лет ВЛКСМ в Чусовом произошел пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов дома по лестничному маршу, большинство из них сейчас размещены в здании ближайшей школы. Пожар тушили около часа.
Жертвами пожара стали шесть человек: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Еще четверо жильцов дома с ожогами верхних дыхательных путей госпитализированы в больницу. Всего, согласно спискам, в общежитии были прописаны более 200 человек.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины пожара устанавливаются.
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