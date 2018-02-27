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    В Пермском крае при пожаре в общежитии погибли шесть человек

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    • Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
    В Пермском крае при пожаре в общежитии погибли шесть человек

    В Пермском крае при пожаре в общежитии погибли шесть человек

    В Пермском крае при пожаре в общежитии погибли шесть человек
  • Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

    • Жертвами пожара в городе Чусовой в Пермском крае стали шесть человек, в том числе трое детей.

    Сообщение о пожаре в здании общежития на ул. 50 лет ВЛКСМ в Чусовом поступило 27 февраля в 00:40 местного времени. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов дома по лестничному маршу. В подъезде было сильное задымление, сообщили в СУ СКР по региону.

    По данным ведомства, жертвами пожара стали шесть человек: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. При осмотре тел, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, следов насильственной смерти обнаружено не было.

    Также сообщается, что еще четверо жильцов дома с ожогами верхних дыхательных путей госпитализированы в больницу.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины пожара устанавливаются.

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