Украинский министр упал в обморок после угроз послу США

Министр информации Украины Юрий Стець упал в обморок во время своего выступления на международном форуме в Киеве, посвященном Крыму.
Как пишет портал «Политнавигатор», Стець с трибуны обратился к депутату Европарламента Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йовавич. В своей короткой речи министр попытался предостеречь их от заявлений о принадлежности Крыма.
Юрий Стець: «Я как всегда буду минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним. Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие!»
После слов об оккупации чиновник начал заикаться, но смог высказать мысль до конца. Затем он попытался покинуть сцену, но рухнул в обморок, не доходя до кулис. Ведущая форума извинилась за неловкую ситуацию, сообщив, что «министр болен».
В своей речи Стець упомянул заместителя главы запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза, который был приговорен к восьми годам колонии за организацию беспорядков у здания крымского парламента феврале 2014 года накануне референдума, по итогам которого Крым воссоединился с Россией.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин по просьбе муфтия крымских мусульман помиловал Чийгоза.
Юрий Стець: «Я как всегда буду минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним. Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие!»
После слов об оккупации чиновник начал заикаться, но смог высказать мысль до конца. Затем он попытался покинуть сцену, но рухнул в обморок, не доходя до кулис. Ведущая форума извинилась за неловкую ситуацию, сообщив, что «министр болен».
В своей речи Стець упомянул заместителя главы запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза, который был приговорен к восьми годам колонии за организацию беспорядков у здания крымского парламента феврале 2014 года накануне референдума, по итогам которого Крым воссоединился с Россией.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин по просьбе муфтия крымских мусульман помиловал Чийгоза.
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