Нижегородцев возмутила история с выброшенным в мусорный бак просроченным хлебом

Жители Нижнего Новгорода, проходя мимо супермаркета, убедились в том, что хлеб не всему голова. Люди стали свидетелями того, как работники магазина выбрасывают в мусорный контейнер мучные изделия в упаковке. Кадры уже облетели Интернет и вызвали волну негативных отзывов. Заинтересовались записью и сотрудники надзорных органов.

Мимо такой картины очевидцы пройти не могли и включили камеру мобильного телефона. Из продовольственной корзины прямиком в мусорный бак сотрудники магазина перебрасывали хлеб. Сотрудники торговой точки кидали в контейнер батоны и сладкие булки, причем они заметно торопились, чтобы как можно скорее завершить процедуру, видимо, рассчитывали, что об их поступке не узнают. Отвечая на прямые вопросы авторов ролика, они отрицали свою причастность и направляли к администратору.



Очевидцы не стали устраивать разбирательство с администраторами, а выложили запись в Интернет. Кадры с хлебом в помойке вызвали широкий общественный резонанс в городе. В первую очередь, люди поднимают этическую сторону вопроса. Пенсионеры, увидев булки в мусорном баке, тут же нашли им применение — покрошили голубям.



Волну возмущения поддержали и ветераны Великой Отечественной. Многим из них именно хлеб спас жизнь. Марина Карпунина жила в блокадном Ленинграде. Она вспоминает, как в ее детстве батоны были на вес золота. Порой 250 граммов становились рационом на целый день, да и то когда удавалось их достать.



Марина Карпунина, жительница блокадного Ленинграда: «И я, и мои коллеги-блокадницы увидели этот кошмар. Мы даже представить не можем, что там можно обращаться с хлебом! Хлеб — это святое для русского человека! В годы блокады маленький кусочек спасал жизнь!»



В комментариях к скандальной видеозаписи в Интернете люди предлагают владельцам магазина раздавать хлеб нуждающимся, но делать этого нельзя из-за нарушений санитарных норм. Но ведь и утилизация в обычный мусорный контейнер — это тоже нарушение! Согласно требованиям, уничтожать продукты с истекшим сроком годности нужно только при помощи специального оборудования и строго на отведенной для этого территории.



Чаще всего коммерсанты пользуются системой возврата производителю так называемых излишков. Инспекторы Роспотребнадзора выясняют, почему в нижегородском супермаркете отказались от утилизационных услуг. Возможно, на этом решили сэкономить.