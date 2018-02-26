В Петербурге начался суд по делу о гибели ребенка в аэропорту Пулково

В суде Петербурга стартовал громкий процесс по факту гибели ребенка после ЧП в аэропорту Пулково. Обвиняемый — теперь уже
экс-начальник службы, отвечающий за ремонт авиационного оборудования. По версии сыщиков, Александр Козельский разрешил установить на сломанный трап самодельную деталь.
Напомним, осенью прошлого года при выходе пассажиров из самолета рухнула передвижная лестница. Бабушка с внучкой на руках выходили из салона воздушного судна последними. Когда женщина только ступила на трап, верхняя площадка конструкции неожиданно надломилась, а выдвижной пролет обрушился. Специалисты аэропорта и неравнодушные пассажиры оказывали помощь упавшим прямо под крылом самолета. Медики скорой диагностировали у пенсионерки травмы ноги и ребер, а у самой девочки — открытый перелом черепа. Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка, но безуспешно: малышка скончалась не приходя в сознание. Как выяснилось во время экспертизы, конструкция была отремонтирована кустарным способом.
Бывший начальник участка механических работ службы спецтранспорта петербургского аэропорта Александр Козельский в суде был немногословен. Свою вину он так и не признал. Ограничился лишь тем, что чувствует на себе груз ответственности за гибель полуторогодовалой девочки. А его адвокат заявил: вероятнее всего уже в ближайшее время дело получит неожиданный поворот. По словам защитника, его клиент предложил заключить мировое соглашение с родителям малышки.
Тем временем в Пулково продолжается внутренняя проверка. Специалисты под тщательным надзором сыщиков изучили техническую исправность всего спецтранспорта аэропорта. Тем временем окончательного решения суда александр Козельский продолжит дожидаться под домашним арестом. Сегодня ему в очередной раз продлили меру пресечения.
Подробности — в репортаже.
Бывший начальник участка механических работ службы спецтранспорта петербургского аэропорта Александр Козельский в суде был немногословен. Свою вину он так и не признал. Ограничился лишь тем, что чувствует на себе груз ответственности за гибель полуторогодовалой девочки. А его адвокат заявил: вероятнее всего уже в ближайшее время дело получит неожиданный поворот. По словам защитника, его клиент предложил заключить мировое соглашение с родителям малышки.
Тем временем в Пулково продолжается внутренняя проверка. Специалисты под тщательным надзором сыщиков изучили техническую исправность всего спецтранспорта аэропорта. Тем временем окончательного решения суда александр Козельский продолжит дожидаться под домашним арестом. Сегодня ему в очередной раз продлили меру пресечения.
Подробности — в репортаже.
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