Росавиация: трапы в Пулково ремонтировались кустарным способом

Федеральное агентство воздушного транспорта завершило служебное расследование причин поломки самоходного трапа в петербургском аэропорту, в результате которой погибла маленькая девочка, а ее бабушка получила тяжелые травмы.
В распоряжении петербургских СМИ оказался отчет Росавиации. Масштабное расследование, которое длилось в течение месяца, ведомство начало после трагедии с полуторагодовалой девочкой в аэропорту Пулково.
Ребенок умер в больнице из-за травм, полученных в результате падения с надломившейся платформы трапа. Во время проверки выяснилось, что вопреки требованиям конструкция не была зарегистрирована в Гостехнадзоре. Кроме того, Росавиация установила, что трап ремонтировали кустарным способом.
Несмотря на систематические поломки, работы не согласовывали с производителем. При этом их проводили без соответствующих инструкций. Последний раз конструкцию ремонтировали за два с половиной месяца до трагедии.
После трагедии в конце сентября 12 трапов той же конструкции были осмотрены специалистами официального представителя компании-производителя. К эксплуатации были допущены только 8 из них. На остальных также были обнаружены следы самостоятельного ремонта.
Как сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру», этот отчет будет предоставлен в Следственный комитет на следующей неделе. Журналисты не исключают, что после этого список подозреваемых по уголовным делам может быть дополнен новыми именами.
Отметим, что сейчас по факту трагедии возбуждены три уголовных дела. Сейчас под домашним арестом находится ответственный за ремонт трапов, начальник участка механических работ Департамента транспорта и наземного обслуживания Александр Козельский. Обвинение в оказании небезопасных услуг предъявлено врио начальника Службы спецтранспорта Валентину Чернаенко.
Ребенок умер в больнице из-за травм, полученных в результате падения с надломившейся платформы трапа. Во время проверки выяснилось, что вопреки требованиям конструкция не была зарегистрирована в Гостехнадзоре. Кроме того, Росавиация установила, что трап ремонтировали кустарным способом.
Несмотря на систематические поломки, работы не согласовывали с производителем. При этом их проводили без соответствующих инструкций. Последний раз конструкцию ремонтировали за два с половиной месяца до трагедии.
После трагедии в конце сентября 12 трапов той же конструкции были осмотрены специалистами официального представителя компании-производителя. К эксплуатации были допущены только 8 из них. На остальных также были обнаружены следы самостоятельного ремонта.
Как сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру», этот отчет будет предоставлен в Следственный комитет на следующей неделе. Журналисты не исключают, что после этого список подозреваемых по уголовным делам может быть дополнен новыми именами.
Отметим, что сейчас по факту трагедии возбуждены три уголовных дела. Сейчас под домашним арестом находится ответственный за ремонт трапов, начальник участка механических работ Департамента транспорта и наземного обслуживания Александр Козельский. Обвинение в оказании небезопасных услуг предъявлено врио начальника Службы спецтранспорта Валентину Чернаенко.
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